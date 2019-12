AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-22 13:53:53

Her er det nye MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO grafikkort

Under et Tokyo Game Show 2017, har MSI fremvist et nyt triple-fan GAMING X GeForce GTX 1080 Ti grafikkort, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

Dermed ser det ikke ud til, at MSI stopper festen med deres LIGHTNING/Z high end grafikkort, og deres nye GAMING X model bygges altså med tre Torx 2.0 fans, hvor vi normalt har dual fans på deres GAMING X grafikkort.

Dog stilles der vanen tro krav til pladsen i sin computer, da GAMING X TRIO kræver 2,5 slots på bundkortet. GAMING X TRIO er også udstyret med en lækker backplate, og RGB LED bar (Mystic Light), og sendes i handlen med et fabriksoverclock på 1569 MHz (base), 1683 MHz (boost) og 11124 MHz på RAM.

Som vi har set det på deres GAMING X (dual-fan), byder TRIO på dual-8pin power connectors. Informationerne er stadig ret spartane, og vi kan derfor ikke kommentere på tilslutninger m.v.

Rygterne peger i retning af MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO er i handlen fra 12 oktober.