AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-26 18:10:15

Her er reference modellen af Radeon RX Vega

Billeder af hvad der forventes at være reference modellen af Radeon RX Vega, er poppet frem på hardocp. Er det er et fullblown Vega 10 grafikkort, står dog stadig hen i det uvisse

Det forlyder billeder af reference modellen af Radeon RX Vega er lækket på nettet forud for officiel release af Vega grafikkortet. Informationerne og billedet stammer fra HardOCP, som spottede reference modellen af Radeon RX Vega på nettet.



Naturligvis baseres dette udelukkende på rygter, og det er uvist hvilken model af Radeon RX Vega vi ser på billedet samt om det overhovedet er et Radeon RX Vega grafikkort med en Vega 10 GPU, eller det bare er et forsøg på opmærksomhed, og i bund og grund bare et Polaris baseret grafikkort. PCIe interfacet minder meget om det vi kender fra AMD Radeon Vega Frontier – altså samme pcb – bare adopteret fra RX serien.



Kyle Bennett fra HardOCP skriver følgende i opslaget:



Just a little tease here as to what is coming this week. RX Vega FreeSync vs. GTX 1080 Ti G-Sync Blind Gaming test video being edited now. All done at my house, with gamers with a couple hundred years of twitch gaming experience. All system UEFI and OS set up by me personally. […] AMD wanted me to use a 1080.



AMD hand delivered this card to my house on Saturday morning, and took it with them Saturday evening. That all said, this card was an engineering sample but I was specifically told that it was

representative of retail product. So basically a “reference” card built outside of mass production.

Faktum er tiden for officiel Vega 10 release nærmer sig med hastige skridt. Læs meget mere HER

Billedet på forsiden er et Radeon Vega Frontier Edition



