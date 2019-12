AUTHOR :

Inno3D fremviser deres custom Geforce RTX-serie iChill køler

Man skal i den grad kunne lige RGB i lårfede stråler for at kunne nyde billederne af Inno3D custom Geforce RTX-serie iChill køler. Der er skruet helt op for farveladen på iChill X3 edition versionen fra Inno3D, som dog ud over farvehelvede, giver ulighed for at rette konfigurationsmuligheder.



Blandt andet åbner de også for muligheden for at vælge mellem triple-fan og dual-fan køler opsætning alt efter krav. Inno3D har ikke frigivet nogen konkret forklaring på hvordan det virker, men der bliver valgmuligheden for tre 9cm Scythe blade fan køler for performance, eller to 10cm 15 blade Turbine blade fan køler for en mere støjsvag løsning.



Ud fra de frigivne billeder, bliver den nye iChill X3 køler mulig på hele Nvidia Geforce RTX-serien, som inkluderer RTX 2080 Ti, 2080 and RTX 2070.



"We believe the switching cooling system design is the one of the most crazy and innovative designs in gaming graphics card history." fortæller Ken Wong, Sr. Product Manager at INNO3D. "The gamer doesn't need to select a 2 fan or 3 fan graphics card because they can have both with one purchase and change the cooling solution based on their needs,"



Det har ikke været muligt at finde lanceringsdatoer eller priser.



