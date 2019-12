AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-21 14:11:23

Intel fremviser design til diskrete grafikkort fra 2020

Intels kommende diskrete grafikkort, kravler nærmere, nu hvor designet er blevet præsenteret på scenen. Nu bliver næste skridt mere, hvordan det performer mod etablerede aktører som Nvidia og AMD.

Intels kommende diskrete grafikkort, kravler nærmere, nu hvor designet er blevet præsenteret på scenen. Nu bliver næste skridt mere, hvordan det performer mod etablerede aktører som Nvidia og AMD.



Selvom Intel stadig er næsten et år væk fra at lancere sit eget diskrete grafikkort, begynder virksomheden allerede at vise, hvor den er på vej. I en GDC 2019 keynote, har Intel delt nogle tidlige designs af deres kommende GPU, som skulle sigte efter release i 2020.



Designet bærer præg af at kigge i retning af deres Optane SSD'er, hvor skarpe linjer og forholdsvis minimal styling er i brug. Hertil tyder intet på Intel hopper med på tidens RGB trend i første omgang, som vi kender fra gamingorienterede kort.

Se flere fede billeder HER



De første udspil på designet, bruger den typiske blæserventilator, der findes i mange andre referencedesigner.



På bagsiden udstyret det efter alt at dømme med en dækkende backplate, og så man ane, hvad kunne være tre full size DisplayPorte og en HDMI port. Dette kan dog ændres forud for officiel release af diskrete grafikkort fra Intels side.



Designet på fronten ser meget interessant ud med små firsidede designs, som omslutter området omkring blæseren, som ender udi et halvmattet sort finish.



Desværre er der stadig ingen specifikke specifikationer til Intels kommende grafikkort, men desto nærmere vi kommer noget officielt, vil Intel uden tvivl bruge tavsheden omkring kortet.

Kilde & Billeder

TechRader, notebookcheck, Nick Pino