AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-24 19:28:38

K|NGP|N EVGA GTX 1080 Ti Edition viser brutal styrke

Den berømte overclocker Vince K|NGP|N Lucido, sender en teaser ud omkring et kommende EVGA GTX 1080 Ti K|NGP|N Edition grafikkort

Vince K|NGP|N Lucido sender en teaser ud omkring et potentielt kommede EVGA GTX 1080 Ti K|NGP|N Edition grafikkort, hvor han har fået frekvenserne på GPU’en på imponerende 2531MHz, som resulterer i et ganske potent 3DMark resultat.



Navnet GTX 1080 Ti K|NGP|N Edition mener dog ikke som sådan at reflektere til produktets navn, men mere i retning af hans hashtag brugt til hans opslag på Facebook og Instagram sammen med "the4thiscoming". Der er dog ingen tvivl om et kommende OC-venligt grafikkort uden tvivl vil bære præg af af være aimet til OC krydret med et strejf af Vince K|NGP|N Lucido.



NVIDIA er ikke bleg for at navngive deres 1080 Ti for verdens hurtigste Pascal, og at K|NGP|N presset grafikkortet op til 2531MHz på LN2, smider en single-GPU score på 13,425 marks i 3DMark Time Spy.

Kigger vi på RAM frekvensen, så rammer den 6328MHz, og hele projektet er foretaget via et overclocket system med Core i7-6950X, EVGA X99 Micro2 bundkort sammen med 32GB G.Skill TridentZ RAM.

Mon ikke vi har et voldsomt grafikkort i vente fra EVGA, som vil bane vejen for flere rekorder.

Credit: K|NGP|N

Image credit: K|NGP|N