KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White Grafikkort Annonceret

KFA2 melder sig klar med et nyt GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White grafikkort, som vil klæde ethvert custom loop computersystem.

Med det meget snørklet KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White produktnavn, er KFA2 altså klar til at deltage i kampen om kundernes gunst mht. NVIDIA’s GTX 1070 Ti grafikkort, som bliver en direkte konkurrent til AMD og deres Vega 56 og Vega 64 grafikkort.



KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White, er udstyret med en hvid metallisk køler på toppen, hvor finnerne også er holdt i den flotte hvide farve. Her til er GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White også udstyret med en hvid backplate, og grafikkortet prydes ligeledes med LED lighting for at toppe designet af.



Et kig på specifikationerne viser et GeForce GTX 1070 Ti clocket på NVIDIA’s reference hastigheder på 1607 MHz core, og 1683 MHz GPU Boost. Vi finder også 8.00 GHz GDDR5 RAM på grafikkortet.

KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White rammer snart handlen til en pris på €479.



Tech Power Up skriver følgende:



Drawing power from a combination of 6-pin and 8-pin PCIe power connectors, the card conditions it using a 7-phase VRM. It uses a custom-design aluminium fin-stack heatsink that’s ventilated by a pair of 100 mm fans, which stay off when the card is idling. Display outputs include three DisplayPort 1.4, and one each of HDMI 2.0 and DVI-D. Based on the 16 nm “GP104” silicon, the GTX 1070 Ti features 2,432 CUDA cores, 152 TMUs, 64 ROPs, and a 256-bit wide GDDR5 memory interface, holding 8 GB of memory. The KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White is priced at 479€ (including VAT).