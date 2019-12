AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-17 08:25:14

Kommende AMD Navi GPU designes på 7nm process

Gårsdagens 2017 Financial Analyst Day afslørende langt mere end

Endelig kom dagen, hvor AMD officielt fremviser noget konkret på deres kommende Vega arkitektur, og alt tyder på vi har noget at se frem til.



Under gårsdagens 2017 Financial Analyst Day, afslørende AMD yderlige informationer om deres GPU planer, og her blev det blandt andet omtalt en kommende Navi GPU designes ved brug af 7nm fabrikations proces.



Ud fra de slides der blev gennemgået af Mark Papermaster, Senior Vice President and Chief Technology Officer hos AMD, er den nye AMD Vega GPU konstrueret med både 14nm og 14nm+ fabrikations proces, som basalt set åbner flere muligheder for højere frekvenser, men også en langt mere energieffektiv GPU.



Der blev ikke omtalt en konkret lanceringsdato, men alt peger i retning af Computex 2017, og så skulle vi i 2018 tilmed få en Vega refresh på scenen.



Hvad der også frister ud over Vega, er omtalte next-gen Navi GPU baseret på 7nm fabrikations proces, som forventes lanceret i 2018.



Eventet afslørede også en meget forventningsfuld producent, som satser meget på Vega GPU’en, og kampen frem til officiel release af Vega, har været lang og træg for AMD. Seneste problemer med manglen på HBM 2 RAM, har bestemt ikke gjort processen nemmere for AMD.

Credit: AMD