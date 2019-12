AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-10 08:09:07

LEAK: Flere NVIDIA GeForce GTX 1650 Turing custom grafikkort fremvist

De første leaks af NVIDIA’s kommende Turing baseret GeForce GTX 1650 grafikkort (ZOTAC / Gainward), er kommet via Videocardz.

Dermed bliver GeForce GTX 1650 seneste tilføjelse til GeForce 16 series, som holder liv i GTX familien og på samme tid inkluderes med Turing arkitekturen med features som forbedret shader performance.

Starter vi med detaljerne, har NVIDIA GeForce GTX 1650 har været omtalt mere eller mindre siden de allerførste 16 seriekort blev bekræftet. GeForce 16 serien er siden udvidet med GeForce GTX 1660 Ti og GeForce GTX 1660, som begge har været hyldet for at tilbyde exceptionelt god præstation set ud fra prisindekseringen.

NVIDIA GeForce GTX 1650 træder altså ind i en allerede populær serie, som en ny Turing GPU SKU med flere kerner end GeForce GTX 1050 (Ti), men med forventet ydeevne på højde med GeForce GTX 1060 3 GB.

Specifikationerne er endnu ikke officielt bekræftet, men flere udenlandske medier ser ud til at være enige om en clockfrekvens omkring 1395 MHz base og 1560 MHz boost, men med custom modeller, der føjes til, hvor clockfrekvensen er skruet i vejret.

Hukommelsen må formodes at være 4 GB GDDR5, der afvikles via et 128-bit interface.

De lækkede billeder via Videocardz, bærer ikke præg af grafikkort med krav om dedikerede power connectors, hvilket kunne betyde al strøm forsynes udelukkende gennem et PCIe slot. Det kunne pege i retning af en TDP under 75W, som er standarden på **50 series GeForce grafikkort.

Alle custom modellerne, kommer i small form factor design med en single fan, og gældende for både Gainward og Palit, er et singel slot design selvom køleren har bredde som et dual slot design.

Til casual gaming, kunne de nye GTX 1650 være et super oplagt bud!

Kilde & Billeder

Videocardz