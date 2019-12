AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-29 09:54:35

Lenovo bekræfter NVIDIA GeForce GTX1180 ankomst i deres Legion computere fra efteråret 2018

Lenovo bekræfter NVIDIA GeForce GTX1180 ankomst i deres Legion computere fra efteråret 2018 Tvivler omkring lancering af NVIDIA GeForce GTX1180 i 2018, må snart være manet til jorden, og seneste udspil fra Lenovo, puster yderlige til NVIDIA GeForce GTX1180 ilden og dets release.

Tvivlen omkring lancering af NVIDIA GeForce GTX1180 i 2018, må snart være manet til jorden, og seneste udspil fra Lenovo, puster yderlige til NVIDIA GeForce GTX1180 ilden og dets release.



Informationerne fra Levono stammer faktisk fra E2018, hvor en repræsentant fra Lenovo forklarede the GeForce 11 serien bliver integreret i deres egion Desktop computere fra efteråret 2018.



Informationerne om NVIDIA’s next-generation high-end GPU kom i et interview til YouTuberen ”Brainbean”



“As well as along with up to GTX 1060 at this time but time to market with NVIDIA 11 series up to 1180 down the road.



Much like the tower where the 530 series would just have the red LEDs to the 360 motherboard along with i7 up to 32 megabytes of RAM (Editor: I’m pretty sure the rep meant gigabytes and not megabytes) up to 1060 at this time, of course, with the NVIDIA 11 series time to market later this Fall would get those GPUs as well”



Se nedenstående video: