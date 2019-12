AUTHOR :

MSI GeForce RTX 2070 AERO ITX – verdens mindste RTX?

AERO ITX er baseret på GeForce RTX 2070 og uden sammenligning MSI’s mindste grafikkort fra den nye 20 series.

MSI GeForce RTX 2070 AERO ITX er sågar den mindste grafikkort på markedet med Tensor og RT kerner, som i sig selv er en imponerende præstation, og markedet for dette produkt, kunne meget vel være ramt spot on for MSI.



RTX 2070 AERO ITX mangler dig i vores optik to væsentlige ting: NVLink connector og VirtualLink.

GeForce RTX 2070 tilbyder en række display stik, men må virke farvel til DVI stikket grundet den manglende fysisk formåen. Rent faktisk mangler ca. firs procent af alle RTX 2070 en DVI.



Her adskiller MSI GeForce RTX 2070 AERO ITX sig ikke, og vi kan heller ikke spotte USB Type C. Om det er billederne der snyder skal være usagt, og en officiel specifikationsliste er ikke at finde.



Indpakninger løfter heller ikke sløret for om MSI GeForce RTX 2070 AERO ITX er fabriksoverclocket, hvilket virker logisk taget mulighederne for køling i betragtning.

