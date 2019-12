AUTHOR :

MSI Radeon RX 580 Armor MK2 grafikkort på vej på markedet

Så er der nyt fra en af de store drenge i klassen. MSI har sendt et nyt MSI Radeon RX 580 Armor MK2 grafikkort ud over disken, og denne gang et budgetvenligt grafikkort bygget på en AMD GPU.

Designet er holdt i rød og sort, og ikke det sædvanlige sort og hvide tema, som vi f.eks. så med

MSI RX 570 og MSI RX 560 grafikkortene. MSI Radeon RX 580 Armor MK2 clockes out-of-the-box på 1353 MHz core, som er et lille nøk over AMD’s reference frekvens på 1340 MHz.

Gældende for både MSI Radeon RX 580 Armor MK2 og andre varianter, så holdes der fast i 8.00 GHz GDDR5 RAM.

Med i pakken sender MSI et in-game video recording software program, Predator.



Vi har ikke kunne finde priser eller officielle lanceringsdatoer i butikkerne.

