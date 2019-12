AUTHOR :

MSI annoncerer GeForce RTX 2080 (Ti) Sea Hawk (EK) X Series

MSI og deres nyeste Sea Hawk serie har allerede været forbi vores redaktion, og nu udvider producenten med en Sea Hawk EK X series, som inddrager EK water block som partner til at varetage kølingen.

Sea Hawk X serien består af fire modeller, som alle udstyres med en AIO hybrid køleanordning. solution.



Our new series consists of four models, including Sea Hawk X series, which are equipped with AIO hybrid cooling solution, and the Sea Hawk EK X series featuring liquid cooling supported by EK water block.

MSI RTX 2080 Ti 11GB Sea Hawk X



Ifølge producenten selv, er RTX 2080 Ti Sea Hawk X serien den hurtigste RTX 2080 Ti serie på markedet med en1755 MHz boost clock (120 MHz højere end Founders Edition og 210 MHz over reference specs). Omtalte sætter så sine synlige aftryk andre steder, og forbruget er hævet fra 250W og til 300W.

MSI GeForce RTX 2080 8GB Sea Hawk EK X



Specifikationerne indikerer Sea Hawk EK X bygges på samme PCB som GAMING X Trio med to8-pin power connectors og en 6-pin, hvor vi på Sea Hawk non-EK kun finder to 8-pin connectors.

MSI GeForce RTX 2080 8GB Sea Hawk X



De sidste nye familiemedlemmer skiller sig ikke videre ud. Begge med 1860 MHz boost clock og dual 8-pin power connectors). Eneste forskel finder vi på en 260W TDP på RTX 2080 Sea Hawk EK X og 245W TDP på RTX 2080 Sea Hawk X.



