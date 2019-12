AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-04 09:13:13

MSI frigiver endelig deres Radeon RX 590

Det er næsten to måneder siden Radeon RX 590 blev præsenteret. Mange hardware producenter har meldt deres version af Radeon RX 590 ind på scenen, men vi MSI har været lidt sløve i betrækket på denne serie. Nu tyder det dog på ventetiden er slut, og MSI har officielt annonceret deres RX 590 ARMOR.



RX 590 ARMOR iklædt Polaris 30 XT kommer i form af et dual-slot og dual-fan design med to 8-pin power connectors. Der er tale om et full custom design, som MSI lancerer I to varianter: ARMOR og ARMOR OC.



Forskellen på referencen og RX 590 ARMOR er sølle 20 MHz højere clockfrekvens.



Begge grafikkort bygges på tredje generation af Polaris arkitekturen baseret på en 12nm FinFET process.



RX 590 Armor serien er ligeledes udstyret med 8GB GDDR5.



Der er endnu ingen officielle informationer omkring tilgængelighed og priser.



Billeder & Kilde:

MSI