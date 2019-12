AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-04 13:49:53

MSI lancerer GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X

Turen er kommet til at slå et smut forbi MSI, som netop har løftet sløret for et nyt MSI custom GTX 1080 Ti med full cover vand-blok monteret på, og jagter du et grafikkort der bestemt skiller sig ud, så er dette grafikkort bestemt et kig værd.

Det nye MSI Sea Hawk EK X byder altså på et custom PCB, som er det samme PCB du finder på deres GAMING eller ARMOR series. Det vil sige 8+2 phase design samt 2 8 pins power connectors.



EK står bag designet af deres full cover water block, og her ser vi også producentens drage design monteret sammen med et GTX logo på fronten, og Sea Hawk logoey på siden, som sikkert bliver oplyst. Backplaten dækker GPU, RAM og strømstyringsdelen på grafikkortet.



MSI GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X bygges på en Pascal GP102 GPU med 3584 CUDA cores og 11 GB GDDR5X RAM.



Det nye high-end grafikkort fra MSI, har samme clockfrekvens som GAMING X og SEA HAWK X.

Specifikationer på MSI GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X





GPU : GP102-350 Base Clock : 1569 MHz

Cores : 3584 Boost Clock : 1683 MHz

TMUs : 224 Memory Clock : 11120 MHz

ROPs : 88 Memory : 11 GB GDDR5X

Der er ingen informationer om pris.

