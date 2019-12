AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-24 12:15:16

MSI melder sin ankomst med GeForce GTX 1080 Ti GAMING X

Nu vil MSI også lege med i 1080 Ti kampen, og derfor skyder de nu kampen igang med deres nye MSI GTX 1080 Ti Gaming X

Så er MSI officielt med i GeForce GTX 1080 Ti kampen med lanceringen af deres længe ventede MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X grafikkort.

GeForce GTX 1080 Ti GAMING X er proppet med performance, og iklædt deres velkendte Zero Frozr teknologi. Her til kommer et custom PCB udstyret med dual 8 pins power connectors og et 8+2 phase design.

Det nye MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X er ganske som ventet udstyret med Twin Frozr VI køleren og deres Torx 2.0 fans



Hvor denne model bestemt skiller sig ud fra andre ligesindede er ved at inddrage 2x DisplayPorte samt 2x HDMI (plus DVI-D). Det vil med andre ord sige, at Virtual Reality fans, kan plugge udstyret direkte til HMD til det nye MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X uden dikkedarer.

MSI GTX 1080 TI GAMING X bygges på en GP102 GPU med hele 3584 CUDA cores, og er ligeledes udstyret med 11GB GDDR5X RAM via et 352 bits interface.

Specifikationerne på MSI GTX 1080 Ti Gaming X:

- GPU : GP102

- GPU Base Clock : 1569 MHz

- Cores : 3584

- GPU Boost Clock : 1683 MHz

- TMUs : 224

- Memory Clock : 1390 MHz

- ROPs : 88

- Memory : 11 GB GDDR5X

MSI GTX 1080 TI GAMING X kan konfigureres i 3 forskillige modes:

Det forlyder tilmed MSI planlægger en non-X version, som dog clockes lavere end dens storebror.

Prisen er stadig ukendt på nuværende tidspunkt, men det bliver sikkert ikke billigt.