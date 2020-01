AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-05-08 07:01:00

MSI GTX 1660 Gaming X; full HD gaming

Strømmen af Turing kort fra Nvidia vokser, og i den lave ende af markedet, er der kommet endnu et familiemedlem til. Vi har taget et kig på GTX 1660 Gaming X fra MSI, og ser hvor det lander i den nye familie af low-end grafikkort.

Nvidia har efterhånden begravet os i en syndflod af nye grafikkort baseret på deres Turing arkitektur. Nu er der kommet endnu et Turing grafikkort til overfladen i entry level skalaen med lanceringen af GTX 1660.

GTX 1660 kommer i et stort udvalg fra diverse AIB producenten, og grafikkortet vi tager puslen på i dag, kommer fra MSI

Vi smider GeForce GTX 1660 GAMING X 6G i testmaskinen, og tager et kig på, om modellen har sin berettigelse i markedet.

Vi har haft mange grafikkort forbi på redaktionen over de sidste måneder, og jeg ved godt at mange af jer sikkert har fået jeres behov dættet til fulde. Derfor er det også en lidt hurtig skåret anmeldelse, jeg laver i dag.

Vi du grave mere i dybden på Turing arkitekitekturen, så læs vores NVIDIA RTX Series Architecture gennemgang

For kort tid siden havde vi besøg af MSI GTX 1660Ti Gaming X og MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC, og som vi konkluderede på, gav god mening i visse sammenhænge sammenlignet med tidligere grafikkort.

Modsat gav lanceringen af nyeste GTX 1660 lidt underen, da vi umiddelbart ikke følte, at markedet nødvendigvis behøver at skulle segmenteres yderligere



Men når det er sagt, så er det selvfølgelig interessant nok at se, hvilken forskel der er imellem de to kort. Det er derfor valgt som driveren til dagen test af GeForce GTX 1660 GAMING X 6G.

De tekniske specifikationer på GeForce GTX 1660 GAMING X 6G fra MSI, giver os et grafikkort bygget på Turing arkitekturen fra Nvidia, men helt som på GTX 1660Ti kortene, er det UDEN RTX funktionalitet, hvilket GTX navnet jo også afslører.

Vi får serveret en 12 nanometers TU 116 chip, som er den samme som på 1660Ti, men her designet med 1408 shader cores imod de 1536, som der er på storebroren. Vi finder 6 GB RAM på en 192 bits hukommelsesbus, men på GTX 1660, er det dog skåret ned til at være GDDR5 RAM i stedet for GDDR6.

MSI opfører Gaming X versionen med en baseclock på 1530 MHz og en boost clock på 1860 MHz.

Tager vi et kig på designet, så genkender vi det fra de øvrige kort i MSI’s Gaming serie, da det er det samme design vi ser genbrugt. Her mener vi det lækre sorte og grå design med få, men krydret med smagfulde RGB LED elementer og en backplate i børstet aluminium, der går igen.

Køleren er MSI’s Twin Frozr 7 med to 90 mm blæsere, og det hele er holdt i et to slots design med en max længde på 247 mm, så det er en kandidat i mindre systemer.

Det er forøvrigt nøjagtigt den samme størrelse som GTX 1660Ti versionen.

På samme måde som de andre kort i serien, starter blæserne først, når temperaturen på kortet overstiger 60 grader, så det er sandsynligvis et lydløst kort ved normalt desktop brug.

GeForce GTX 1660 GAMING X 6G har tre DisplayPort 1.4 og en enkelt HDMI 2.0b, og man skal afsætte et enkelt otte pins stik til at drive kortet, som MSI har rated til 130 watt.

Så alt i alt endnu et kort i MSI’s Gaming serie, som jeg rent designmæssigt, synes er ret lækker.

Nu er det naturligvis ydelsen det kommer an på, så det vil jeg springe let og elegant frem til.

GTX 1660 GAMING X 6Ger blevet testet i min sædvanlige testmaskine, og under et full load boostede kortet til 1935 megahertz. Så altså en lille smule bedre end den annoncerede boost hastighed fra MSI. En stigning på lige over 4%.

Temperaturen toppede under full load på 61 grader, så bestemt et kort i den kølige ende af skalaen.

Testmaskine består af:

ASUS ROG Strix Z370-I Gaming

Intel i7 8700K

16 GB Corsair Vengeance RGB Pro

GamerStorm Castle 240

SeaSonic Prime Gold 1300W

Sandisk Ultra II SSD

BenQ BL2420U

Lydniveauet på kontoret placerer sig om dagen omkring 35 dBA, og lydniveauet på Gaming X kortet toppede omkring 38 dBA, så altså i den acceptable ende, der hurtigt druknes af lyden fra dine spil.

Lad os springe direkte videre til benchmarks.

I kan se en video gennemgang af mine benchmarks på kortet lige her under. Jeg lavet en direkte sammenligning med kortets storebror, GTX 1660Ti, for at understrege springet imellem de to grafikkort, men naturligvis også sammenlignet på tværs af en større gruppe GPU'er.

Ikke overraskende kommer GeForce GTX 1660 GAMING X 6G kortet ind i bunden af vores sammenligningsgruppe. Resultatet viser dog, at MSI GTX 1660 GAMING X 6G ved 1920x1080, godt kan være med, hvis målet er at ramme de magiske 60 FPS.

Det eneste spil hvor det mål ikke bliver nået er Assasins Creed, men det er også klart det tungeste spil i vores sammenligning, og man vil også sagtens kunne ramme 60 FPS i gennemsnit, hvis man justerer sine grafiske indstillinger en tand eller to.

I de lettere spil som Black Ops og Overwatch, er der heller ikke problemer i at være med ved 2560x1440. Men generelt set må jeg pointere, at GTX 1660 Gaming X grafikkortet, er et kort der er egnet til Full HD og ikke mere end det, hvis man vil være sikker på en god oplevelse med kortet.

Den pointe bliver også kun ekstra understreget, hvis man vil have lidt fremtidssikring med, hvilket jeg i den grad synes man bør tænke over, hvis man går ud og køber et nyt kort i dag.

Prisen på GTX 1660 Gaming X fra MSI lander på nuværende tidspunkt på lige omkring 2200 kroner, hvilket er ca 500 kroner. billigere end GTX 1660Ti. Man sparre altså omkring 19%, og får i de fleste spil omkring 20% mindre ydelse ud af kortet, så de to ting ligger i ret god tråd med hinanden.

Med GeForce GTX 1660 GAMING X 6G modellen, betaler man dog også ekstra for designet, og det er muligt at finde GTX 1660 kort omkring 300 kroner billigere, hvis man kan gå lidt på kompromis på den front.

Baseret på tidligere benchmarks jeg har kørt, så forventer jeg ikke, at ydelsen vil være ret meget anderledes på de billigere kort i det her segment af markedet.

Men når det er sagt, så er GeForce GTX 1660 GAMING X 6G fra MSI et lækkert grafikkort at se på, og det yder rigtigt fint ved 1920x1080 og gør det samtidigt noget nær lydløst. Så er det Full HD gaming man sigter efter, og må det samtidigt stadig gerne se lidt lækkert ud, så er GTX 1660 Gaming X fra MSI et godt bud, hvis man er på et stramt budget.

Fra et rent ydelsesmæssigt synspunkt, ville jeg dog overveje om ikke trinnet over ville være mere passende. Det er muligt at finde GTX 1660Ti modeler, som kun koster 200-300 kroner mere end Gaming X modellen, og det er i min bog ikke meget ekstra at skulle finde i opsparingen for omkring 20% bedre ydelse.

Som jeg ser det, er det netop prisen, som er en af de største svagheder ved den her slags specialdesignede kort i den lavere ende af markedet. Hvis man går efter ren rå ydelse, så er de ikke altid det, der giver mest mening.

Så med mindre man har et kabinet, hvor man kommer til at bruge en masse tid på at nyde looket af kortet, så ville jeg personligt bruge lidt mere, og så få den ekstra ydelse med et GTX 1660Ti kort.

Det er trods alt det på skærmen, som man bruger mest tid på at kigge på i sidste ende.



Godt:

Lækkert design

RGB LED Lys

Stort set lydløst

Skidt:

Man betaler for design og looks