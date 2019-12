AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-02-25 09:25:00

MSI RTX 2070 Armor - Hænger pris og performance sammen?

Vi har tidligere testet RTX 2070 Gaming Z fra MSI, som rent prismæssigt befinder sig på øverste hylde. I dag tager vi et kig på en billigere version, og ser om vi giver afkald på noget for den lavere pris. Dagens test omhandler nærmere bestemt MSI RTX 2070 Armor grafikkortet.

I dag er turen kommet til at kaste blikket på endnu et grafikkort i RTX 20xx serien. MSI RTX 2070 Armor forsøger at ramme en billigere pris uden det umildbart betyder have en voldsom indflydelse på performance.



Vi har haft MSI RTX 2070 Armor i testmaskinen, og ser nærmere på, om der er noget at spare, og om det rent faktisk betyder en dårligere ydelse.



Se vores video på YouTube for en gennemgang af MSI RTX 2070 Armor grafikkortet eller læs videre længere nede.

Husk at læse vores test af MSI RTX 2070 Gaming Z

Selve den tekniske del af MSI RTX 2070 Armor er ikke anderledes som sådan. RTX 2070 Armor er selvfølgelig stadig bygget på Nvidias nye Turing arkitektur - mere specifikt RTX 2070 TU106 chippen.

RTX 2070 kommer derfor med 2304 CUDA Cores, 288 Tensor Cores og 36 RT eller Ray Tracing Cores.



Vi får otte gigabytes GDDR6 RAM på en 256 bits hukommelsesbus, så på denne front matcher kortet RTX 2080 versionen.



Nvidias reference specifikationer for RTX 2070 angiver en base clock på 1410 Mhz og en boost på 1620. Armor versionen fra MSI, er dog opført med en boost hastighed på 1740 Mhz, så vi er en anelse over standard. Som note skal det tilføjes, at RTX 2070 Gaming Z versionen var anført med en boost hastighed på 1830 Mhz, så vi er på papiret lidt under her.

Igen er det også med det her grafikkort værd at bemærke, at vi ikke har nogen SLI mulighed på 2070 kortene, så hvis man skulle have lyst til det, så er det altså kun på RTX 2080 og op det kan lade sig gøre.



Udseendet på MSI RTX 2070 Armor kortet adskiller sig lidt med et noget mere afdæmpet og begrænset design. Farverne er holdt i sort og hvid med lidt sølv highlights i skriften på kortet.



Der er kun RGB LED lys i logoet på siden af MSI RTX 2070 Armor, som kan tilpasses via MSI Mystic Light softwaren.

MSI RTX 2070 Armor er som sagt ret afdæmpet, men det er lækkert at se at vi stadig får en backplate i børstet sort aluminium med producentens drage logo.



Kølingen er drevet af to af MSI’s Torx 2.0 blæsere på 95 mm og de designet med med Zero Frozer teknologien, hvilket egentligt bare betyder, at blæserne ikke kører ved lav belastning under 60 grader, så man kan opnå total stilhed for kortet.



Køleblokken under blæserne er lavet med fem heatpipes, der er flade og har direkte kontakt med GPU chippen for optimal varmeoverførsel.

Det er umiddelbart ikke en kæmpe køler, men det burde være tilstrækkeligt til kortet og samlet set er det et relativt slankt kort, der fylder lidt over to slots i dit system.

Tilslutningerne giver os tre Displayport stik, et HDMI og en USB Type C, som er blevet tilført med RTX serien af kort, og som er beregnet til fremtidige VR løsninger, men som også kan bruges som en helt almindelig USB port.

For at drive MSI RTX 2070 Armor skal der et otte og et seks pins stik til at levere strømmen.

Det var gennemgangen af alt det tekniske og fysiske ved RTX 2070 Armor, og vi er kommet til det vi higer efter, benchmarks.



Under load boostede RTX 2070 Armor til omkring 1830 til 1845 Mhz i gennemsnit, så altså over den anførte hastighed fra MSI og ca. 100 Mhz under Gaming Z kortet fra MSI.



Temperaturen toppede omkring 64 grader, hvilket jeg synes er ret godt klaret. Under load var lydniveauet også rigtigt godt, og jeg har endelig fået mulighed for at måle det (se billedet af måleudstyr) Normalt er lydniveauet i mit kontor om dagen på omkring 35 dB(A).

Med RTX 2070 kortet kørende under full load målt fra ca. 40 cm afstand, steg lydniveauet til omkring 37 dBA, så det kan høres i et stille rum, men har du først lyden slået til i dine spil, drukner det hurtigt. Fantastisk!

Opsummeret jeg vil sige, at der ikke er et specielt stort spring til de andre kort i sammenligningen.

Som jeg også var inde på i min anmeldelse af RTX 2070 Gaming Z kortet, så ligger ydelsen ret tæt på GTX 1080 og 1080Ti kortene, og i visse tilfælde faktisk også ret tæt på RTX 2080 kortet.



Det er måske også værd at bemærke at sammenligningen i mine grafer med et RTX 2080Ti, måske ikke er helt retvisende, da det ser ud til at det yder relativt dårligere end de lavere kort. Det bunder dog i vid udstrækning ud i at RTX 2080Ti kortene er så kraftige, at de faktisk ikke er specielt gode ved de mindre opløsninger, som jeg har testet ved i det her tilfælde. RTX 2080Ti kortene sigter efter Ultrawide eller 4K gaming, og ved de opløsninger ville man naturligvis se et væsentligt større spænd.



For at få det helt rigtige billede, skal vi selvfølgelig også have prisen med i overvejelserne. RTX 2070 Armor kan på nuværende tidspunkt findes online til lige omkring 4300 kr., hvilket er omkring 500 kroner mindre end Gaming Z versionen fra MSI.

Et RTX 2080 ligger til omkring 6500 kroner, hvilket er nogenlunde det samme som et GTX 1080Ti, hvis man altså kan finde dem på lager.

Så der er altså et stort spring, og som jeg ser det, vil det helt klart give mest mening set ud fra pris til ydelse at købe et RTX 2070 kort.

Den lille smule ekstra ydelse man får op til RTX 2080 er for mig at se ikke 2000 kroner værd. RTX 2070 kan sagtens være med, og yder super solidt i både 1920x1080 og 2560x1440, selv hvis man gerne vil køre med en high refresh skærm.



Skal man ud og have et RTX 2070 grafikkort, så vil jeg også set fra et rent pris til ydselses forhold - vælge Armor over Gaming Z versionen. Man kan spare 500 kroner og mister stort set ingen ydelse.

Skulle de de sidste 500 kroner brænde i lommen, så skulle det næsten kun være for det æstetiske, hvor jeg helt klart synes Gaming Z versionen vinder, og også kommer med en mere lækker overall byggekvalitet.

Helt som med Gaming Z ender vi med Armor med en endelig karakter på 8 for et kort der yder solidt til en god pris, men som samtidigt betaler lidt af det på den æstetiske side. Men i sidste ende er det en smagssag. Kortet er super lydsvag under load, hvilket de fleste sikkert vil sætte pris.

Godt:

Meget lydsvag!

God ydelse ved både 1080p og 1440p

Fornuftig pris

Skidt:

Lidt annonymt design