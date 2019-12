AUTHOR : Kenneth Johansen

MSI RTX 2070 Gaming Z - Kan lillebror tage kampen op med de store drenge?

Nvidia har ladet os vente længe på 20 serien af grafikkort, men nu hvor de er kommet fra start, står AiB producenterne i kø for at vise deres grafikløsninger frem på medierne verden over. Vi tager denne halvkolde fredag i oktober et kig på RTX 2070 Gaming Z fra MSI, og stiller spørgsmålet: Kan lillebror tage kampen op med de store drenge?

Efter at have gennemgået de store drenge i grafikkortsklassen hos MSI i form af MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio, MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk X - 8GB GDDR6 RAM og MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio samt flere på vej, skal vi i dag kigge på deres nye RTX 2070 Gaming Z fra selvsamme MSI.



Se med på vores YouTube kanal, hvor vi tager et kig på grafikkort fra næst øverste hylde, og tester hvor godt det yder sammenlignet med konkurrenterne.

RTX 2070 er selvfølgeligt stadig bygget på Nvidias nye Turing arkitektur, og mere specifikt er det RTX 2070 TU106 chippen der er fundamentet. Modsat RTX 2080 (Ti), finder vi en neddroslet version sammenlignet med sine storebrødre RTX 2080 og 2080 Ti.

RTX 2070 kommer med:

2304 CUDA Cores

288 Tensor Cores

36 Ray Tracing Cores.

8 GB GDDR6 RAM

De 8 GB RAM er på en 256 bits hukommelsesbus, så på denne front matcher grafikkortet RTX 2080 versionen.



Nvidias reference specifikationer for RTX 2070, angiver en baseclock på 1410 MHz og en boost på 1620. Gaming Z versionen fra MSI, som er under luppen i dag, er dog opført med en boost hastighed på 1830 MHz. Så her får vi lidt mere champagne for pengene.

Det er også værd at bemærke, at der med RTX 2070 kortene ikke er mulighed for SLI, da Nvidia har besluttet at fjerne denne mulighed, hvilket ellers tidligere var en option ned til netop 70 trinet i deres serie af grafikkort.



Beslutningen er formodentlig taget baseret på, at det nok er meget begrænset hvor mange der i det hele taget bruger SLI, og specielt ved det dette niveau i familien. Der vil sikkert findes mange irriteret over dette tiltag, så det er værd at være opmærksom på, hvis SLI var målet.

Designstilen på MSI RTX 2070 Gaming Z, er helt i tråd med de større Gaming X Trio kort fra MSI, som vi finder i RTX 2080 og 2080 Ti versionerne.



Vi finder altså stadig de afdæmpede grå farver, og sammen med det digitale RGB lys, er det meste bare flyttet ned omkring blæserne og knap så meget på siden, som vi så på de andre kort. Er du vild med RGB, er det et punkt du skal gå på kompromis med på dette kort.



I de fleste systemer ser man ikke lyset omkring blæserne ret meget, da det jo meget naturligt peger ned.



På bagsiden finder vi lækre backplate som vi har set tidligere, og den er udført på ganske lækker vis fra MSI. Så plus på looks-kontoen til MSI.

Vender vi blikket mod køleløsningen, finder vi MSI Twin Frozr 7 med to af deres TORX blæsere. Det er sat sammen med en køleblok med fire heatpipes og aerodynamisk optimerede finner, som ifølge MSI skulle optimere airflowet.



Tingene er indstillet således blæserne ved temperaturer under 60 grader slet ikke kører, så der får vi et lækkert lydløst grafikkort.



Da der er tale om et custom kort fra MSI, har de har tilpasset og optimeret selve kortet med blandt andet en forbedret power delivery, hvor man får brug for et otte og et seks pins stik for at forsyne kortet.

Konklusion:

Med RTX 2070 grafikkort under luppen, lander vi igen med et kort, der lander lidt spøjst på markedet i forhold til pris og ydelse. RTX 2070 er nok teknisk set mere ment som en erstatning for GTX 1080, og ikke så meget GTX 1070 som man kunne foranlediges til at tro.



Prisen for RTX 2070 Gaming Z fra MSI ligger pt. på lige omkring 5300 kr., så altså en del over, hvad man kan være heldig at få et GTX 1080 kort for, som yder nogenlunde ens i nuværende spil. Prisen er faktisk ikke ret meget under hvad man kan få et GTX 1080Ti kort, som ville yde en tand bedre i de rå benchmarks.

Man skal dog huske at tage høje for de kommende RTX funktioner i vores overvejelser, men fordi jeg stadigvæk ikke kan teste omtalte, så er det svært at lade det fylde ret meget i vurderingen. Vi har reelt set ingen anelse om, hvor meget det kommer til at kunne betyde for det endelige resultat.



Jeg har stadig mest tiltro til DLSS funktionen, er det der kommer til at kunne skubbe mest til tingene - specielt med et RTX 2070 kort, da de fuldfede Ray Tracing opgaver, nok ender med at være en lidt for stor mundfuld for RTX 2070, hvis de indledende resultater som er kommet ud viser lidt om, hvilken retning vi ender på.



Så det kommer igen altså til at afhænge meget af, om man har tiltro til at RTX funktionerne giver noget mere værdi til kortet, når de lander senere på året.

Som tingene står på nuværende tidspunkt, er det svært for mig at anbefale et kort som det her, da ydelsen vi får ud, ikke står mål med prisen på nuværende tidspunkt. Samtidigt er en stor del af de ting der er bagt ind i kortet, ting som jeg ikke har mulighed for at teste.



Hvis du nu er omkring et GTX 1070 eller 970 kort, og overvejer en opgradering med et budget omkring 5000 kr., så er RTX 2070 Gaming Z kortet ikke et dårligt bud, og så er du sikret muligheden for at kunne benytte RTX funktionerne når de kommer ud til et fornuftigt budget.

Hvis du derimod ikke har tillid til Nvidias løfter med RTX, så ville jeg enten vente med at tage en beslutning til vi får mulighed for at teste dem, eller sigte efter at spare lidt og tage et GTX 1080.

Sidste mulighed er at finde lidt flere penge frem fra skuffen, og nappe et GTX 1080Ti kort, som stadig kan findes på markedet.

Så alt i alt er RTX 2070 Gaming Z fra MSI overordnet set et stærkt kort. Det lander bare lidt i et allerede presset felt i forhold til pris og ydelse, specielt når 10 serie kortene fra Nvidia stadig er så tilgængelige som de erVi lander med en endelig karakter på 8 for et smukt og lækkert udført grafikkort fra MSI, der yder fornuftigt, og som sagtens kan give super gode spiloplevelser - også med 2560x1440 opløsning og ved højeste settings. 4K er heller ikke umuligt, hvis man er villig til at tilpasse indstillingerne en anelse.



Jeg føler stadig lidt at jeg kun laver halve anmeldelser for tiden på RTX kortene, så længe vi ikke har mulighed for at teste selve RTX funktionerne. Så hvis I har tid, så vil jeg helt klart anbefale at vente lidt mere og se tingene an til RTX funktionerne kan testes.

Godt:

Flot kort

Stille selv under load

Fornuftig ydelse selv ved 1440p

Skidt:

Pris og ydelse ligger tæt på både GTX 1080 og 1080Ti