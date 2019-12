AUTHOR :

Mindre fald i GPU forsendelserne til PC segmentet i fjerde kvartal 2018

Jon Peddie Research, et international markedsanalyse firma, har frigivet deres seneste Market Watch rapport med fokus på fjerde kvartal 2018 inden for verdensomspændende GPU-forsendelser, der anvendes i computere.

Ifølge rapporten er de samlede GPU-forsendelser faldet med 2,65% fra sidste kvartal og samlede GPU-forsendelser fra år til år faldt med 3,3%.



En smule mere detaljeret faldt AMD forsendelserne med 6,8%, Nvidia med 7,6%, og Intels med 0,7% fra sidste kvartal.



AMD’s markedsandel fra sidste kvartal faldt med 0,6%, Intels øget med 1,4%, og Nvidia’s markedsandel faldt med 0,82%. Stadig, og selvom de samlede GPU-forsendelser faldt, oplevede pc-salget en stigning på 1,61% samlet set.



Dr. Jon Peddie, præsident og grundlægger af Jon Peddie Research, fortæller:



“The channel’s demand for add-in boards (AIBs) in early 2018 was out of sync with what was happening in the market. As a result, the channel was burdened with too much inventory. That has impacted sales of discrete GPUs in Q4, and will likely be evident in Q1, and Q2’19 as well.”



Highlights fra seneste rapport:



- AMD’s overall unit shipments decreased -6.81% quarter-to-quarter, Intel’s total shipments decreased -0.67% from last quarter, and Nvidia’s decreased -7.62%.



- The attach rate of GPUs (including integrated and discrete GPUs) to PCs for the quarter was 135% which was down -5.92% from last quarter.



- Discrete GPUs were in 27.78% of PCs, which is down -3.83% from last quarter.



- The overall PC market increased by 1.61% quarter-to-quarter and decreased -3.79% year-to-year.



- Desktop graphics add-in boards (AIBs) that use discrete GPUs decreased -10.75% from last quarter.



- Q4’18 saw a no change in tablet shipments from last quarter.

