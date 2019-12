AUTHOR :

NVIDIA GTX 2070 og 2080 lanceres i april

Om det gælder Ampere, Volta, eller medieomtalte krypto mining grafikkort, Turing, er stadig uvist, men faktum, er at alt peger i retning af april release på trods af NVIDIA ikke officielt har kommenteret på rygtebørsen.Turing

Gældende for bure pressen og kunderne er, at vi alle higer efter NVIDIA next gen GeForce grafikkort, og senest har vores kollegaer hos TweakTown skrevet, at en af deres “well-placed sources”, har forklaret noget konkret ser dagens lys under Nvidias GPU Technology Conference (GTC), som afholdes 26 marts.



NVIDIAS GTX 2070 og 2080 grafikkortene bliver efter alt at dømme lanceret for at tage over fra Pascal-baseret 10-series, hvor en navngivning som 11-series or 20-series skulle være valgt. Dermed altså potentielt grafikkort som GTX 1180 eller GTX 2080.



Selvom vi stadig er på rygteplan, skulle GTX 2070 og 2080 være produceret på en 12 nanometer Ampere arkitektur på trods af flere har omtalte brug af Volta, som vi ser på nuværende Titan V og Tesla V100. Dog er flere medier enige om, at netop Volta, skulle være forbeholdt high-end GPU’er, som skal inddrages til high-performance computing (HPC) samt deep learning, Samme rygtebørs omtaler også Ampere i bund og grund skulle være en Volta baseret GPU til gaming.



NVIDIA Turing forbeholdt coinmining – forvirringen er total?



Vi har selv tidligere omtalt NVIDIA Turing, som værende et grafikkort, som udelukkende skulle være aimet efter kryptomining, men nu melder Reuters sig på banen med informationer om, at NVIDIA Turing meget kunne være “The new gaming chip”, og med NVIDIA Turing, skulle en helt ny arkitektur også være på vej over disken, som også skulle være at finde på GeForce GTX 11-Series/20-series grafikkort i stedet for Ampere.



Dækker Turing rent faktisk for hvad alle tror er NVIDIAS næste GTX207 og GTX 2080 baseret på Ampere eller Volta, og er planen rent faktisk kun lancering af konkrete kryptomining grafikkort, og så endnu en lancering senere på året?



Vi holder vejret indtil nye informationer dukker op, og kigger også i retning af GTC 2018.

