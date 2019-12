AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-02 13:02:39

NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB på vej ind på markedet

Endnu et grafikkort ser ud til at være på vej på markedet fra NVIDIA. Denne gang i form af endnu et NVIDIA GeForce GTX 1060, som i denne omgang bliver et NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB grafikkort.

Endnu et grafikkort ser ud til at være på vej på markedet fra NVIDIA. Denne gang i form af endnu et NVIDIA GeForce GTX 1060, som i denne omgang bliver et NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB grafikkort. Et kig på de foreløbige frigivne informationer via Expreview tyder på et grafikkort der bibeholder sine full core count, 1280, som en GP106 GPU bringer med sig.

Dog bliver GeForce GTX 1060 5GB efter alt at dømme designet med en mindre hukommelsesbus på 160-bit men så i stedet byder på 5GB GDDR5 RAM.



Det lader også til Kina bliver det eneste land, som får NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB på hylderne, og her skulle Internet cafeer være målet for lanceringen.



Ifølge Expreview bliver et GTX 1060 5GB will use 1280 CUDA cores nok til 1080p gaming ved high settings, som vi ikke ser på 1060 3GB, så måske sørger de ekstra RAM for det skidte skub i røven.