AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-20 12:35:55

NVIDIA GeForce GTX 1060 med 6 GB GDDR5X og GP104 GPU skal tage kampen op med AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1060 med 6 GB GDDR5X og GP104 GPU skal tage kampen op med AMD Radeon RX 590, og her bydes NVIDIA op til dans med 1280 CUDA Cores og clockfrekvenser fra reference grafikkortet.

NVIDIA GeForce GTX 1060 med 6 GB GDDR5X og GP104 GPU skal tage kampen op med AMD Radeon RX 590, og her bydes NVIDIA op til dans med 1280 CUDA Cores og clockfrekvenser fra reference grafikkortet.



Tror du al den gode indtjening og battle mellem AMD og NVIDIA findes i high-end segmentet, så er det en sandhed med modifikationer.



Rent faktisk er entry-level og mod-end segmentet også ganske lukrativt, og når man sidder massivt på high-end GRU’erne, så kan man vel også sætte alle sejl ind på de andre områder.

Listet lidt af sidebenene, har NVIDIA introduceret et ”nyt” GeForce GTX 1060 SKU, som denne gang krydres med bedre specifikationer end fra fødslen.



Siden lanceringen af de oprindelige GeForce GTX 1060 grafikkort, har vi været videre til forskellige modeller.



Nu melder NVIDIA et nyt NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB klar til gaming markedet, som uden tvivl skal være en direkte konkurrent til Radeon RX 590.



Med AMD’s refresh Polaris lineup på trapperne, har NVIDIA benyttet ventetiden på at peppe deres allerede eksisterende mainstream GeForce GTX 1060 grafikkort med 6 GB GDDR5X, og dermed udvidet båndbredde.



På papiret et perfekt match til 1080p & 1440p gaming



På nuværende tidspunkt er det kun Micron der producerer GDDR5X mens industrien flytter sig til GDDR6 med blandt andet GeForce 20 series. Microns produktkatalog viser de tilbyder 10 Gb/s og op til 12 Gb/s DRAM hastigheder på deres G5X løsninger, og altså et ret attraktivt område for producenter af grafikkort.



Taget i betragtning GeForce GTX 1060 6 GB er et mainstream grafikkort, vil entry-level 10 Gbps chips kunne hente potent grafisk juice her. Hertil har GDDR5X ret gode overclockingspotentiale, og dermed option for højere frekvenser med manual trimning.



Vender vi tilbage til GeForce GTX 1060 med 6 GB GDDR5X og dets specifikationer, så genbruges basale ting som 1280 CUDA Cores, 1506 MHz base clock, 1708 Boost clock og omtalte 6 GB GDDR5X på et192-bit bus interface.



Her vil man potentielt ramme en båndbredde på 240 GB/s hvis hukommelsen er clocket ved 10 Gb/s.



NVIDIA GeForce GTX 1060 med 6 GB GDDR5X og GP104 vs. AMD’s refreshed Radeon RX 590 på 12nm Polaris GPU, bliver en ganske interessant dyst, og inden for en nær fremtid, vil markedet uden tvivl også præsenteres for en erstatning for 1060. Her kunne man gætte på 2060 grafikkort og Turing arkitektur, og så er AMD tvunget til et modspil



Vi ser frem til et skud fra AMD lejren snart.