PUBLISHED : 2019-01-21 14:43:53

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Ashes of the Singularity benchmark resultater lækket

NVIDIA’s kommende mid-range GeForce GTX 1660 Ti grafikkort kræver sceneplads, og er første gang at finde via Ashes of the Singularity benchmark databasen.

Det Turing-baseret GTX 1660 Ti bliver NVIDIA’s midrange grafikkort uden ray tracing features. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti bygges med en TU116 GPU og 1536 CUDA cores parret med 6GB GDDR6 RAM. Her bliver vi uden tvivl stillet et budgetvenligt grafikkort i sigte, som skal varetage markedet under RTX 2060 serien.



Fremviste NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti scorede 7400 points, som er 1200 point højere end GTX 1060, men en direkte sammenligning af AotS resultater kan være tricky. Derfor skal man tage resultaterne med et forbehold.



Rygtebørsen omtaler release af GeForce GTX 1660 Ti fra februar, og så vil selvsamme rygtebørs et GTX 1660 (non-Ti) frigives i samme ombæring. Sidstnævnte med GDDR5(X).



