NVIDIA GeForce GTX 2070 TI rygtes på vej med 2560 CUDA Cores, 1770 MHz Boost clock, 8 GB GDDR6 med 14 Gbps

De første spæde rygter om et NVIDIAs GeForce RTX 2070 Ti grafikkort er dukket op flere steder på udenlandske medier.

De første spæde rygter om et NVIDIAs GeForce RTX 2070 Ti grafikkort er dukket op flere steder på udenlandske medier. Ifølge specifikationerne kan vi se et lille bump i core specifikationer og frekvenser, men der peges i retning af et 10-15% boost sammenlignet med GeForce RTX 2070.

Ifølge jungletrommerne GeForce RTX 2070 Ti skulle være bygget med en TU104 GPU, der dog bliver hurtigere end RTX 2070, men langsommere end RTX 2080. Hvorvidt GeForce RTX 2070 Ti gemmer sig bag producentens ”SUPER-teaser”, skal være usagt.

Lad os først se på specifikationerne. NVIDIA GeForce RTX 2070 Ti siges at have 2560 CUDA Cores, som er et lille bump over 2304 CUDA Cores på RTX 2070 og meget tæt på RTX 2080 med sine 2944 CUDA Cores. GeForce RTX 2070 Ti siges også at beholde 14 Gbps, 8 GB GDDR6 VRAM og et boost clock på 1770 MHz.

GeForce RTX 2070 har en boost clock på 1620 MHz på non-Founders Edition og en 1710 MHz boost på Founders Edition. Boost frekvensen og de højere kerner skal så kunne levere en 10-15 procent forøgelse i forhold til RTX 2070.

Performance forskelllen ville gøre dette kort meget ligner GTX 1070 Ti, som næsten havde samme performance som GTX 1080, men et $ 100 US lavere prispunkt ($ 449 mod $ 549).

Rygterne vil, at NVIDIA ”SUPER” -serien helt sikkert ville introducere nye varianter i RTX 20-serien, men de ville også have 16 Gbps GDDR6 chips. Dette er ikke tilfældet med de rygtet specifikationerne for RTX 2070 Ti.

Her til vil rygtebørsen ligeledes, at alle nuværende RTX 20-serier vil få en prisfald på op til $ 100 US for at gøre plads til de nye kort.

Det ser ud til, at prisfaldet RTX 2070 måske ikke er så signifikant som $ 100, fordi RTX 2060 er prissat til $ 349 US til Founders Edition, og vi kan ikke forvente en voldsom prisnedsættelse for så at konkurrere med NVIDIAs egen GeForce 16-serie.

Vi fornemmer prisstrukturen er ved at få en gennemgribende ændring af NVIDIA, men lad os vente på yderligere bekræftelse på disse rygter på hestens mule.