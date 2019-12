AUTHOR :

NVIDIA GeForce GTX 2070 og GTX 2080 på vej

NVIDIA’s storsælgende Volta GPU, har fundet indpas hos brugerne, og især gamerne er imponeret over performance i GPU-producentens højt ydende high-end grafikkort. Derfor er det med spænding vi kigger frem mod kommende lancering.

Siden de første Volte grafikkort så dagen lys, er der kommet et $3000 NVIDIA Titan V grafikkort til, som på nuværende tidspunkt har fået AMD til at resignere fra pladsen på toppen af grafikkorts-tronen. Derfor har NVIDIA uden tvivl også en vis tøven med lancering af deres kommende NVIDIA GeForce GTX 2070 og GTX 2080 grafikkorts-monstre.



Flere medier peger i retning af 12. april 2018, hvor vi skal se de første bud på GeForce GTX 2070 og GTX 2080, men dette er naturligvis ikke officielt udmeldt fra NVIDIA.



Tweak.dk forventer ikke deres next-gen grafikkort, er bygget på nuværende Volta, men derimod Ampere arkitektur, og dermed Tensor cores på deres egen GPU die samt GDDR6 og ikke HBM2.

Alt peger også i retning af GA104 bliver første skud i bøssen, som skal indgå på både GTX 2070 og GTX 2080.



Med hensyn til performance på de kommende GTX 2070 og GTX 2080, så gættes der på GeForce 2070 kommer til at performe i stil med nuværende GeForce GTX 1080 Ti, og GTX 2080 ca. 25 % mere end GeForce GTX 1080 Ti. Bid mærke i det udelukkende er gætterier, og igen ikke noget producenten har kommenteret på.



De første kig på GeForce GTX 2000 kunne meget vel komme under deres årlige GPU Technology Conference, som afholdes i slut marts.



Som en lille note, håber vi de kommende GTX 2070 og GTX 2080, er mindre attraktive for miners.

