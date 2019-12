AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-14 09:15:44

NVIDIA GeForce GTX GPU’er tilbage på lager til originale priser

Cryptocurrency guldfeberen er i den grad aftaget uden dog helt at være lukket ned, og markedet er ved at vende tilbage til en normal hverdag.

Kryptovalutaen satte sit tydelige præg på grafikkorts lagrene globalt, og det fik også priserne til at stige voldsomt, og gjorde det praktisktalt umuligt for gameren at find et nogenlunde kraftig grafikkort til gamermaskinen. Løbende blev det lavet tiltag fra producenternes side, som skulle dæmme op for problemet med mangel på grafikkort globalt – dog uden den store effekt.



Nu ser det midlertidigt ud til at den værste krise er ved at aftage, og NVIDIA melder nu ud, at deres 10-Series GeForce GTX GPUs igen er en lagervare, og hvad endnu bedre er, er prisen faldet til deres udgangspunkt før Cryptocurrency guldfeberen hærgede på sit højeste.



”NVIDIA has confirmed through its social media channels that customers can now purchase its 10-Series GeForce GTX GPUs easily as they’re back in stock at multiple retailers. All of the cards are being sold at their original MSRPs which range from $150 to $800 depending on the card purchased”

En kærkommen nyhed for alle med ønske om at kunne have råd til grafikkort, og i det hele taget få muligheden for at finde dem på hylderne i butikkerne igen.