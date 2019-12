AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-22 13:40:26

NVIDIA GeForce RTX 2060 FFXV benchmarks lækket

Et endnu ikke frigivet NVIDIA GeForce RTX 2060 FFXV er dukket op via APISAK, og her fremvises der APISAK Final Fantasy XV benchmark resultater.

Hvad der formodes at være et kommende mid-range grafikkort fra NVIDIA fastholder til trods stadig RTX brand og ikke GTX.



Det leder os i retning af, om RT og Tensor cores også monteres på budgetvenlige grafikkort fra NVIDIA.



Efter resultaterne at dømme, placerer det RTX 2060 mellem GTX 1070 og GTX 1060 6GB. Performance-wise er det markant langsommere end RTX 2080, som scorer 4880-ish, men potentielt en solid efterfølger til dets forgænger. Her vil prisen uden tvivl blive højere end 1060.



Vi holder øje for yderlige informationer.



Billeder & Kilde:

Final Fantasy XV benchmark via APISAK