AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-12 10:47:04

NVIDIA GeForce RTX 2070 3DMark Timespy performance lækket. Baghjul til GTX 1080?

Som altid kommer leaks forud for officielle lanceringen, og informationer om performance på kommende NVIDIA GeForce RTX 2070 er ingen undtagelse.

Som altid kommer leaks forud for officielle lanceringen, og informationer om performance på kommende NVIDIA GeForce RTX 2070 er ingen undtagelse.



Kilden er endnu en gang TUM APISAK, som har fremvist NVIDIA GeForce RTX 2070 3DMark Timespy performance via en custom GeForce RTX 2070 model fra ZOTAC. Her er der altså tale om et GeForce RTX 2070 med en smule peppet specifikationer mod reference grafikkortet.

I vores optik skal resultatet tages med forbehold, og kun overall scoren er listet i stedet for den individuelle grafik-score.



Testsystemet bestod blandt andet af en Core i7-8700K samt ZOTAC GeForce RTX 2070 og en klokfrekvens på 1950 MHz (Boost clocks). Her smed systemet en score på 8151 points for det samlet loop, og dermed får vi altså ikke indikation af individuelle resultater.

Husk at læse test af MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio



NVIDIA GeForce RTX 2070 (Turing TU106 GPU) specifikationer:



GeForce RTX 2070 er bygget på en TU106 GPU (TU106-400-A1) core, som indeholder 2304 CUDA cores. NVIDIAs 12nm FinFET arkitektur tillader højere core count samtidig med at der opretholdes hurtigere hastigheder.

Chippen danner ramme om imponerende 10.6 milliarder transistorer, sammenlignet med 7.2 milliarder på en Pascal GP104 GPU. Klokfrekvensen sættes på 1410 MHz base og 1620 MHz (op til 1710 MHz OC). Designet kombineres med 8 GB GDDR6 (next-gen) og via en 256-bit hukommelsesbus, peaker den på 14 GB/s. Det giver samlet set en båndbredde på 448 GB/s.



Interessant er, at GeForce RTX 2070 har lavere core count og en kende lavere frekvenser en GeForce GTX 1080, og kommer med næsten samme TDP og forbrug. Skralder man alle de tekniske finurligheder til side, så skal fordele uden tvivl findes i den mere optimeret Turing GPU arkitektur samt tilførslen af RTX i et ret budgetvenligt leje ($499 US).



Kilder i industrien omtaler Turing TU106 dies er billigere at producere sammenlignet med TU104 og TU102 GPU’erne.



Vi har selv RTX 2070 til test, og kan snart fremvise vores egne resultater.

Credit:

TUM APISAK