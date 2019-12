AUTHOR :

NVIDIA GeForce RTX 2080 benchmark i Ashes of the Singularity er lækket

Det lader til at en af NVIDIAS ingeniører var lige hurtig nok med fingre, mus og RTX 2080. For det er lige dukket et NVIDIA ”graphics device” op, som topper TITAN V i ydelse. Lækken kommer direkte fra Ashes of the Singularity databasen.

Men inden vi graver alt for meget dybere, så er det værd at notere sig, at selvom alt tyder på lækken er ægte, så tag det med et gran salt… fordi… internettet ;)

NVIDIA RTX 2080 grafikkort benchmark dukker frem online

En af de mange grunde til vi tror på denne læk fra AotS databasen er at profilen hedder NVGTLTest009 og interessant nok er der en anden bruger, som testede samme GPU (umiddelbart RTX 2080), som hedder NVGTLTest007 (thihi!).



Dette får det til at fremstå som workstation navne, som forblev forbundet til internettet og derfor lækkede benchmarksne. Derudover er device id’et særdeles afdæmpet og virker til at skulle holdes hemmeligt – fremfor noget indlysende som RTX 2080.

Sidst men ikke mindst, er at selvom det er super nemt at fake navne, er det noget nær umuligt at fake scoren – som er en af de højeste (hvis ikke den højeste) vi nogensinde har set i Crazy 4K og 5K. Benchmarken viser helt klart at TITAN V møder sin overmand, til trods for at være et bæst af en GPU – og hvis logikken står, ikke burde kunne udfordres af andet end Turing (altså, RTX 2080).

Vi kan også vide os sikre på at der er tale om en enkelt GPU, da det klart fremgår af bunchmarken. Alt i alt, føler vi os temmelig sikre på at dette enten er Quadro serien eller RTX 2080.

Inden vi dykker helt ned i materialet, så husk at dette formentlig ikke er endelige drivere og formentlig test GPU’er. Derfor er ydelsen selvfølgelig ikke nødvendigvis det samme som det endelige resultat. Taget i betragtning at dette er en gaming benchmark må vi forvente at det er RTX 2080 vi har med at gøre.



Kortet brillierer med intet mindre end 69 fps i Crazy 4k – vanvittigt!

I enkelte sessioner lader RTX 2080 til at komme ind lige bag TITAN V, så det kunne tyde på en gennemsnitlig ydelse når Titan V. Det vil også give mening eftersom at TITAN V har en FP32 performance på 15 TFLOPs, alt imens at Turing GPU’en som blev fremvist kunne ramme 16 TFLOPs. Selvom den fremviste Turing GPU formentlig var GT102 kernen, og RTX 2080 nok kommer med GT104, med reduceret core count. Men hvad den taber i core count, burde den vinde hjem igen på clockhastighed.

Med en performance på det her niveau, så burde man med ro i sindet kunne game 4K60 og sågar muliggøre 4K120, hvis man er villig til at nedjustere lidt på AA. Det syner også til at give perfekt VR performance, som ideelt er 2K90. Det allervigtigste i denne generation, ray tracing, er dog noget denne test ikke kan udnytte – så der kan være endnu federe ting i vente!

Alt i alt tyder det på at gamere kan forvente en solid forøgelse i ydelse i forhold til den nuværende generation – om end vi stadig ikke ved hvad prisen for dette bump bliver. Næste uge bliver vi alle sammen meget klogere!