PUBLISHED : 2018-08-21 12:58:54

NVIDIA GeForce RTX 2080Ti kommer til kort i Shadow of the Tomb Raider med 60fps ved 1080p med RTX aktiveret

NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ude af stand til at afvikle Shadow of the Tomb Raider med 60fps ved 1080p med RTX aktiveret.

Informationerne stammer fra PCGamesHardware, og her stilles der spørgsmål ved, om det pivhamrende dyre RTX 2080Ti grafikkort med real-time ray tracing er i stand til at afvikle Shadow of the Tomb Raider med RTX aktiveret ved 1080p @ 60fps. Umildbart er det korte svar negativ.



PCGamesHardware har frigivet en video, som viser RTX 2080Ti med real-time ray tracing, og via et FRAPS overlay, afslører deres video den nye NVIDIA RTX GPU peaker mellem 30-70fps.



Gennemsnittet skulle iflg. PCGamesHardware ramme omkring 40fps. Med undtagelse af, når Lara står placeret med ansigtet rettet mod en væg – det er dog ikke målet med det visuelle flotte spil.

Når Lara skal løse gåder eller udforske områder, tyder det på 30fps til 45fps er resultatet.



PCGamesHardware forklarer spillet er afviklet på 1080p, og det må derfor konkluderes brugere med 1440p skærme skal forvente dårligere framerates?



Vi skal dog lige tage med i regnestykker, at Shadow of the Tomb Raider er ganske ressourcekrævende, og hverken spil eller GPU er optimeret på nuværende tidspunkt.



Image credit: PCGamesHardware