AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-20 09:12:14

NVIDIA TITAN Xp Star Wars Collector Edition unboxing

Nej, vi har beklageligt ikke fået snitterne i NVIDIA TITAN Xp Star Wars Collector Edition, som vi kan tilbyde Jer en lækker video gennemgang af. Derfor kompenserer vi for det i ren tekstform,

Nej, vi har beklageligt ikke fået snitterne i NVIDIA TITAN Xp Star Wars Collector Edition, som vi kan tilbyde Jer en lækker video gennemgang af. Derfor kompenserer vi for det i ren tekstform, og har samlet lidt links til udenlandske videoer I kan nyde.



NVIDIA TITAN Xp Collector Edition bærer i denne version ikke GeForce prædikatet, som normalt er ensbetydende med grafikkort til gaming, men med TITAN serien, vil NVIDIA gerne vise, at TITAN ikke udelukkende aimer efter gaming.



For at undgå at koge en lang historie på et grafikkort, som allerede i handlen i andre klæder, lader vi videoerne og reviews af NVIDIA TITAN Xp Collector Edition tal for sig selv. Prisen er den samme som på TITAN Xp – 1200 USD, så basalt set handler det kun om det visuelle?

Læs en komplet review af NVIDIA TITAN Xp Star Wars Collector’s Edition

Læs full review hos HotHardware