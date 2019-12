AUTHOR :

NVIDIA aktiverer DirectX Raytracing (DXR) til Pascal og Volta

NVIDIA har annonceret deres Pascal og Volta grafikkort vil understøtte DXR. Aktiveringen kommer via en ny driver med DXR support for Pascal og Volta kortene, og som kommer til at virke gennem en ny Microsoft opdatering til Microsofts DirectX Raytracing API.

NVIDIAs ingeniører har arbejdet på ray tracing optimering på GeForce RTX series, og det har resulteret i de nu kan åbne for muligheden for at aktivere DXR på ældre grafikkort såsom GTX 1080 Ti og GTX 1060 6GB.

Ifølge producentens egne ord, er performance på GeForce RTX series sammenlignet med GeForce GTX series 2-3 x hurtigere.

Hvor vidt det holder stik, kan du finde vores konklusion på via vores tests af GeForce RTX serien HER

Den nye driver med DXR support frigives i april 2019.

