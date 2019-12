AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-11 12:31:18

NVIDIA hævder de ikke rammes af Spectre og Meltdown

I går kom det frem NVIDIA's GPU drivere også er mål for Spectre og Meltdown, og det har givet foranledning til Jensen Huang står frem og kommenterer på omtalen.

Jensen Huang afviser pure deres GPU’er er påvirket af Spectre og Meltdown tiltrods for de ud af det blå, er i gang med den helt store driver-overhaling mht. nye drivers.

“Our GPUs are immune… they are not affected by these security issues.”



Dog trækker han i land med kommentarer om, deres GPU’er ikke bliver helt så hårdt ramt som blndt andet Intels processorer.



Forklaringen fra Jensen Huang omhandler ikke så meget en sårbarhed i deres GPU’er, men mere en sikring mod samarbejde med processorer i et system, som kan skabe denne sårbarhed i computere, Derfor skyder de med spredehagl, og sender en dyne af nye softwareopdateringer ud til deres grafikkort.



Tiltrods for mest af hypen er gået på Spectre som skurken, så mener mange det er Meltdown, der potentielt kan være bad guy på grafikkort.



Hans Mosesmann, Rosenblatt Securities analyst, har kommenteret på problemet over for Reuters, og mener opdateringen fra NVIDIA meget vel kan påvirke store data centre og firmaer i helhed.

Han anbefaler direkte data centre, som har systemer med NVIDIA GPU’er – at de bør vente med indkøb af nye servere, og se tiden an.