AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-10 20:03:40

NVIDIA har netop annonceret TESLA V100 med 5120 CUDA cores

Under dagens Keynote GTC 2017, har Jensen Huang, CEO of NVIDIA, annonceret Tesla V100, som mildest talt er en krabat af en chip på 815 mm2, med 21 milliarder transistor cores produceret i en TSMC 12 FFN nanometer process.



NVIDIA har brugt 3 milliarder USD af deres R&D budget for at komme til det stadie, hvor de befinder sig nu, hvilket basalt set kun en ud af mange kommende Volta baseret GPU’er og processorer.

Det bliver ligeledes verdens første12nm FFN GPU, og den nye V100 byder også på anden generation af NVLink, med en båndbredde på imponerende 300 GB/s.

Den nye Tesla V100 inddrager også 16 GB HBM2, som kan håndtere 900 GB/s.



Der var også en del teknisk snak, som blandt andet omhandlede en ny type computing core kaldet Tensor core. Målet med denne er henvendt til såkaldt deep learning matrix arithmetics.



Specifikationerne er følgende for NVIDIA Tesla V100 og NVIDIA Tesla P100



NVIDIA Tesla V100:

- Die Size: 815 mm2

- FP32 Computing Performance: 15.0 TF

- CUDA Cores: 5120

- Core Clock: 1455 MHz

- Memory Type: 4096-bit 16 GB HBM2

- Interface: NVLink 2.0

- Memory Bandwidth: 900 GB/s

- TDP: 300W

NVIDIA Tesla P100:

- Die Size: 610 m2

- FP32 Computing Performance: 10.6 TF

- CUDA Cores: 3584

- Memory Type: 4096-bit 16GB HBM2

- Interface: NVLink 1.0 / PCI-e 3.0

- Memory Bandwidth: 720 GB/s

- TDP: 300W

Key features of Tesla V100:

- New Streaming Multiprocessor (SM) Architecture Optimized for Deep Learning

- Second-Generation NVLink™

- HBM2 Memory: Faster, Higher Efficiency

- Volta Multi-Process Service

- Enhanced Unified Memory and Address Translation Services

- Cooperative Groups and New Cooperative Launch APIs

- Maximum Performance and Maximum Efficiency Modes

- Volta Optimized Software



Mon ikke vi alle skriger efter modspillet fra AMD og deres Vega?

Læs resten af omtalen fra dagens Keynote GTC 2017 HER