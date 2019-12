AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-01 08:27:04

NVIDIA klar med ny ekstern GPU setup

NVIDIA vil give den grafiske ydelse et spark irøven med deres nye eGPU løsning. Målet er uden tvivl grafiske arbejdsopgaver og ikke mobilitet.

AMD har taget en stor bid af scenen med deres Ryzen og Vega release, og på nuværende tidspunkt, higer både NVIDIA og Intel efter opmærksomhed. Førstnævnte kræver dog sin andel, selvom det måske ikke er noget innovativt vidunder de nu releaser.

Vi taler om en ny ekstern docking station til et grafikkort – en såkaldt ”Quadro And TITAN XP External GPU Solution” fra NVIDIA.



Målet er den grafiske designer, som måske fra tid til anden, kunne være begrænset til t arbejde på mindre ydende systemer, som f.eks. en laptop, og her kommer NVIDIA’s eGPU dock måske til gavn.



Deres nye GPU dock, laves i delvist samarbejde med Bizon, Magma, og Sonnet, og denne sammenslutning af samarbejdspartnere, arbejder på nye tiltag på denne front, som ventes at ramme markedet i september 2017. eGPU docken fra NVIDIA, kan forbindes til bærbare, og udstyret med eksterne versioner af Pascal-baseret TITAN XP eller Quadro grafikkort, og dermed give enhver mobil følgesvend, et massivt grafisk spark i bagdelen.



Bob Pette, NVIDIA's VP for Professional Visualisation udtaler, er i sammenhold med laptops skrumper i fysisk størrelse, er producenterne nødsaget til at tænke alternativt.



“Our eGPUs can now solve this problem, enabling creatives to plug into our most capable GPUs so they could do their best work on the most graphically demanding applications.”



Faktum er så bare, at man ikke gør en laptop mere mobil på denne made, så denne form for ekstern GPU løsning, er uden tvivl forbeholdt en fast base for deres eGPU dock.



Det har ikke været mulig at finde specs på produktet, og det samme gælder prisen. Vi følger op, så snart der er nyt fra denne front.

