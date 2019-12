AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-06 15:59:51

NVIDIA lancerer TITAN Xp med 3840 CUDA cores

Så er der kommet en ny sherif til byen, og navnet er NVIDIA TITAN Xp. Mens man mindst forventer det, søsætter NVIDIA et nyt monster kort, som uden tvivl sætter kampen mod AMD Vega igang for Vega lanceres.

Her er bæstet alle taler om. NVIDIA lancerer TITAN Xp med 3840 CUDA cores, og på et tidspunkt, hvor ingen forventede et nyt high-end grafikkort fra NVIDIA.

TITAN Xp er bygget på en GP102 processor med hele 3840, og til en pris på ikke mindre end 1200 USD, som nok vil dræne de fleste hardware-budgetter.



Flagskibet fra NVIDIA navngives altså TITAN Xp, og uden de voldsomme mange CUDA cores, så er grafikkortet bygget med ikke mindre end 12 GB GDDR5X RAM via en 384bus. Her er RAM frekvensen clocket på 11.4 Gbps, hvilket lige er en tand mere end deres sidste udspil i form af GTX 1080 Ti. Det resulterer i båndbredde på hele 547.7 GB/s – vanvittigt!



Boost clock er sat til 1582 MHz, hvilket betide over 12 TFLOPs af rå computing power, som sender grafikkortet helt til tops på en velfortjent piedestal.



Dermed må NVIDIA TITAN Xp siges af være verdens kraftigste grafikkort til dato, og dermed viser NVIDIA Pascal endnu engang hvor vild en arkitektur NVIDIA har.

NVIDIA TITAN Xp specifikationer:

GPU Engine Specs

NVIDIA CUDA® Cores 3840 Base Clock (MHz)1582

Memory Specs: Memory Speed 11.4 Gbps

Standard Memory Config: 12 GB GDDR5X

Memory Interface Width: 384-Bit

Memory Bandwidth (GB/sec): 547.7 GB/s

Technology Support:

Simultaneous Multi-Projection: Yes

VR Ready: Yes

NVIDIA Ansel: Yes

NVIDIA SLI Ready: Yes - SLI HB Bridge Supported

NVIDIA G-Sync-Ready: Yes

NVIDIA GameStream-Ready: Yes

NVIDIA GPU Boost: 3.0

Microsoft DirectX: 12 API with feature level 12_1

Vulkan API: Yes

OpenGL: 4.5

Bus Support PCIe: 3.0

OS Certificates: Windows 7-10, Linux, FreeBSDx86

Display Support:

Maximum Digital Resolution: 27680x4320 @ 60Hz

Standard Display Connectors: DP 1.43, HDMI 2.0b

Multi Monitor: Yes

HDCP: 2.2

Graphics Card Dimensions:

Height: 4.376"

Length: 10.5"

Width: 2 Slot

Thermal Power Specs::

Maximum GPU Temperature (in C): 96

Graphics Card Power (W): 250 W

Recommended System Power(W): 600 W

Supplementary Power Connectors: One 6-pin, One 8-pin

Læs mere om NVIDIA TITAN Xp HER