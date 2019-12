AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-20 19:21:45

NVIDIA opfordrer alle forhandlerne at sælge til gamerne i stedet for miners

NVIDIA opfordrer alle forhandlerne at sælge til gamerne i stedet for miners Coinmining dræner groft sagt markedet for grafikkort i så stor et omfang, at NVIDIA nu melder sig ind i debatten.

Coinmining dræner groft sagt markedet for grafikkort i så stor et omfang, at NVIDIA nu melder sig ind i debatten.



Cryptocurrency er på alles læber, og for at blive en del af Bitcoin mining, skal du har noget ret potent hardware, og kravet og efterspørgelsen fra netop coin miners, har mildest talt udhulet markedet for GPU’er i en sådan grad, at der ikke er noget tilbage til gamerne og andet godtfolk, som gerne vil eje et grafikkort af en vis kaliber. Ikke alene har det givet en voldsom efterspørgelse på grafikkort – det har også hævet priserne på grafikkort.



NVIDIA opfordrer nu forhandlerne til at sælge til det rette segment, og ikke lave mining rigs opsluge alt, men problemet er nok bare, at NVIDIA ingen indflydelse har på hvem der handler deres grafikkort.



I et interview mellem ComputerBase og en talsmand fra NVIDIA, Boris Böhles, har NVIDIA forklaret:

“For NVIDIA, gamers come first. All activities related to our GeForce product line are targeted at our main audience. To ensure that GeForce gamers continue to have good GeForce graphics card availability in the current situation, we recommend that our trading partners make the appropriate arrangements to meet gamers’ needs as usual.”



Det virker som en håbløs opgave for både producenter og forhandlere, at kontrollerer, hvor vidt de kraftige grafikkort ender I de forkerte hænder. Faktum er dog, at fokus er kommet på problemet hos både forhandlere og producent.