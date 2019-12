AUTHOR :

NVIDIA præsenterer deres nye RTX 20xx serie – alt du skal vide

Forud for Gamescom 2018 afholdte NVIDIA deres #BeForTheGame event i Køln. Her var pressen og interesserede mødt op til en forventet præsentation af NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti og RTX 2080.

En navngivning, der længe havde floreret på rygtebørsen, hvor især navngivningen var en smule usikker helt op til selve annonceringen kom fra Jensen Huang, Administrerende direktør for NVIDIA. Efter en LANG teknisk præsentation, som hovedsageligt omhandlede ray tracing (deraf navneskiftet fra GTX og til RTX), deres nye Turing, samt en forklaring om, hvor meget power deres nye RTX 20xx serie har at byde på, fik vi syn for sagen.



Ikke alene havde NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti og RTX 2080 med sig i bagagen, ud af ærmet kom også et GeForce RTX 2070. Dermed sender NVIDIA et klart signal til Radeon, om at de ikke har tænkt sig at smide håndklædet i ringen.



NVIDIA GeForce RTX delivers the ultimate PC gaming experience. Powered by the new NVIDIA Turing GPU architecture and the revolutionary RTX platform, RTX graphics cards bring together real-time ray tracing, artificial intelligence, and programmable shading. This is a whole new way to experience games



Priserne tager i den grad en del af sceneshowet, hvor vi starter over 6000 kr., og ender på den forkerte side af 10000 kr.



I nedenstående video, tager vi jer med en tur gennem NVIDIA GeForce RTX præsentationen, og tager et spadestik dybere ind i deres ray tracing.