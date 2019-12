AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-05 14:43:03

NVIDIA teaser med et Titan X Collector’s Edition - it's comming

En kort video af et potentielt kommende Titan X Collector’s Edition, er sluppet fri fra NVIDIA’s markedsføringsteam, som uden tvivl kan har ét formål, at tiltrække brugernes opmærksomhed.

En kort video af et potentielt kommende Titan X Collector’s Edition, er sluppet fri fra NVIDIA’s markedsføringsteam, som uden tvivl kan har ét formål, at tiltrække brugernes opmærksomhed.

Den meget korte video, blev hurtigt opsnappet af pressen, og dertilhørende rygter og gætterier.

De spænde informationer, giver anledning til et hav af gætterier, og deriblandt, om Titan X Collector’s Edition udstyres med en nydesignet køler, RGB integration, højere frekvenser på GPU og RAM, mulig brug af GDDR6, og om vi præsenteres for en GP100 GPU med HBM2. De sidste to, er nok ikke til højrebenet, men vi håber.



Titan Xp benytter sig af en full-blown GP102 GPU med 3840 CUDA cores og 12GB GDDR5X RAM, og vi forventer uden tvivl et Titan X Collector’s Edition grafikkortet med højere GPU og/eller RAM frekvenser.



Vi holder øje med nye informationer.