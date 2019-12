AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-22 10:16:47

NVIDIA udvider deres budget GPU line-up med et nyt 3GB GeForce GTX 1050 grafikkort

Selvom markedet higer efter nye NVIDIA grafikkort, så mangler vi stadig et officielt udspil fra producenten. Alle informationer på nuværende tidspunkt, peger i retning af GeForce GTX 1180, skydes udover rampen fra 15 juni, men det har været umuligt at presse mere ud af vores kilder hos NVIDIA.

Derfor må I ”nøjes” med lidt mere spartane grafikkort nyheder fra NVIDIA’s side, som denne gang handler om deres budget GPU line-up.

Første gang spottet hos VideoCardz, har NVIDIA lanceret en ny 3GB version af deres budgetvenlige GeForce GTX 1050 GPU, som nok ikke helt byder op til eyecandy i de store grafikkrævende computerspil.

Nuværende GTX 1050 grafikkort, kommer med en 2GB frame buffer, og der vil nok ikke ændre sig meget med ankomsten af et 3GB 1050. Det nye 3GB GeForce GTX 1050, er produceret med et CUDA Core count, der springer fra 640 og til 768, som dog får 3GB GeForce GTX 1050 op og snuse til det lidt dyrere 1050 Ti.

Hertil kommer 3GB GeForce GTX 1050 modellen med 1518 MHz boost clock, som sender det foran nuværende 1050 Ti og 1050. Base frekvensen rammer 1392 MHz, som igen gør det til føre hesten på denne front.

Man kunne dog undres over denne lancering fra NVIDIA’s side, og hvorfor lanceres et 3GB 1050 med højere boost og base clock end et noget dyrere 1050 Ti, men med samme CUDA Core count?

Redaktionen hos PCWorld stillede samme spørgsmål til den presseansvarlige hos NVIDIA, og fik følgende svar:

"It depends on the game, but on average, GTX 1050 3GB is approximately 10 percent faster than GTX 1050 2GB,"

3GB GeForce GTX 1050 modellen er dog ikke at finde hos NVIDIA’s officielle website, og det samme gælder priser og officiel releasedato. Vi kan vel forvente priser i nærheden af de allerede eksisterende modeller.