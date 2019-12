AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-26 08:34:52

NVIDIA’s next-gen grafikkort med GDDR6 smiler til kameraet

Vi må uden tvivl være et mule hår fra officiel release af NVIDIA’s next-gen grafikkort, og meget peger i retning af der bliver tale om next-gen grafikkort bygget på Turing. Nvidia har tilmed udsendt et Tweet omkring Alans Turing fødselsdag for et par dage siden.

Nu står Reddit bag eksponeringen af det første formodet officielle billede af et NVIDIA’s GDDR6-baseret grafikkort. Efter alt at dømme, er der tale om en prototype, og hvad billedet afslører, bygges det med 3 x 8 pins strømdesign og 12 moduler af Microns GDDR6 RAM. Noget der minder om NVLink ses også på billedet fra Reddit.



Billedet viser ikke en GPU, men set ud fra pladsen til omtalte, er der tale om en ret potent fætter der skal monteres i dette PCB. Hvorvidt der er tale om et konsumer grafikkort eller Quadro eller next-gen Tesla, må indtil videre stå hen i det uvisse.



