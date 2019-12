AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-20 19:49:03

NVIDIAS UK website frigiver alle specifikationer på GeForce RTX 2080 og NVIDIA GeForce RTX 2080Ti.

NVIDIAS officielle UK website, har nu listet alle specifikationer på GeForce RTX 2080 og NVIDIA GeForce RTX 2080Ti. GeForce RTX 2080 prissættes til $799 og RTX 2080Ti kommer med et prisskilt på wooping $1199.

Ens for begge reference grafikkort er et dual fan setup, som billederne illustrerer. Gældende for GeForce RTX 2080Ti, kommer det med 11GB GDDR6, som er clocket til 14 Gbps, 4352 CUDA cores, og en teoretisk max. båndbredde på 616 GB/s. Founder Edition clockes på 1350Mhz, og med et boost til 1635Mhz.



Et skridt nede af ydelses-skalaen, finder vi GeForce RTX 2080 med 8GB GDDR6 og 2944 CUDA cores. Her får vi en teoretisk max. båndbredde på 448 GB/s. På GeForce RTX 2080 får vi en basefrekvens på 1515Mhz og med et boost til 1800Mhz på Founder Edition.



NVIDIA har også frigivet specifikationerne for deres nye NVIDIA GeForce RTX 2070 i listen nedenfor. Her er prisen sat til $599.

Image credit: NVIDIA