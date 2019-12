AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-29 11:41:43

Nvidia GTX 1060 GDDR5X langsommere end originalen?

Krigen melllem grafikkorts giganterne, AMD og NVIDA handler ikke kun om flagskibs modellerne. Entry-level og midrange segmentet er også yderst lukrativt rent finansielt for begge partner. AMD’s seneste udspil i form af R9 590, blev opgående mødt af et GTX 1060 GDDR5X modspil.

Nu viser nye imformationer, at GTX 1060 GDDR5X versionen meget vel kan være langsommere end deres oprindelige GTX 1060 release. Årsagen skulle eftersignede findes i en lavere hukommelsesbåndbredde på GTX 1060 GDDR5X modellen.

Techpowerup.com, har haft fokus flyttet til kommende Palit GTX 1060 GamingPro OC+, og redaktionen mener GTX 1060 GDDR5X uden tvivl er et marked stunt for at fjerne lidt af AMD hypen fra R9 590.



GTX 1060 GDDR5X bygges med 6GB GDDR5X clocket ved 8800MHz (effektivt), men med samme 192-bit hukommelsesinterface, og dermed ende ud med 211.2GB/s hukommelsesbåndbredde.

Techpowerup fortæller ”This wouldn't be a problem if Nvidia did not "refresh" the GTX 1060 back in May 2017 with a version that came with 9Gbps GDDR5 memory and a 216GB/s memory bandwidth. Although not widely available, this version will be generally faster than the new GTX 1060 with GDDR5X memory”



Med i pakken kommer stadig 1280 CUDA cores, og hertil kommer potentielt bedre overclocking potentiale på GDDR5X, HVIS AiB beslutter sig for at drage fordel af 10 Gbps GDDR5X chips.



I battlen mellem Nvidia GTX 1060 GDDR5X vs. 12nm R9 590, kan kun tiden vise hvem der kommer ud på toppen. 12nm R9 590 forventes på markedet fra starten af november 2018.

Image credit & Kilde:

techpowerup & Palit