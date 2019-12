AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-23 12:37:00

Nvidia GTX 1180 eller GTX 2080 – hvad kan vi forvente

Der er ingen tvivl om NVIDIA har en ny high-end GPU på vej (spørgsmålet er mere hvornår), som skal tage over fra den nuværende konge på consumer markedet, GTX 1080Ti, og dermed sikre at tronen forbliver på nVidias knold indenfor gaming grafikkort feltet.

Ingen kan helt blive enige om navnet på den nye darling, og nVidia vil heller ikke ud detaljer. Om vi bliver præsenteret for Nvidia GTX 1180, GTX 2080 eller noget helt tredje ligger uvist. Producentens mund er lukket med syv sejl, og indtil da, må vi tage til takke med små formodede leaks, og gisninger fra jungletrommerne.

Det samme gælder annonceringsdatoen, lanceringsdatoen, og sidst med ikke mindst, hvilken arkitektur osv., der skal danne platform for kommende high-end grafikkort fra NVIDIA lejren.

Denne kommende messe for teknologi, Computex 2018, er et potentielt tidspunkt for annonceringen, og d.15 juni har været nævnt hos mange udenlandske medier. Arkitekturen bag Nvidia GTX 1180 eller GTX 2080 er især meget interessant, da det giver et indblik i hvor langt nVidia vil presse barren, hvor især muligheden for at det baseres på Turing arkitekturen spekuleres, da Volta efterhånden er gammel i gårde.

Kigger vi på antagelserne omkring Nvidia GTX 1180's release dato, så taler meget for et release i tredje kvartal, eller med andre ord september/oktober - andre medier peger dog også på et juli release, hvilket lyder en kende optimistisk, men samtidig kunne være meget interessant at se med det nuværende marked. Seneste omtale kommer fra Tomshardware, som er ret overbeviste om 15 juni er annoncering, og herefter Q3 som release.

Faktum er, vi stadig mangler en officiel kommentar fra Nvidia, og intet tyder på noget medie har en leak, der på nogen måde bekræfter en dato.

Nvidia GTX 1180 specs er næste mål for gætterier, og her er det især en Volta GPU, GV104, der stjæler mest af rampelyset selvom Nvidia Turing også er i spil. Dermed bliver vi måske vidne til endnu et 12nm design, men med GDDR6 i stedet for HBM2 RAM.

Nvidia GTX 1180 prisen er også et stort debatemne, og priser omkring GTX 1080 Ti ser ud til at være det tætteste vi kan komme før Nvidia kommer på banen. Det betyder med andre ord priser omkring $699.

Nvidia GTX 1180 performance, er uden tvivl her folk spidser ører. Vi har intet at bygge en påstand op på, men kommer Nvidia GTX 1180 eller GTX 2080 på markedet, så forventer vi en værdi arvtager fra GTX1080 Ti selvom det er bygget på en Volta GPU, GV104.

End ikke på Nvidia's GPU Technology Conference, kom der nyt under solen mht. ny arkitektur, og ej heller noget der ligner et nyt roadmap. Man kunne også undres over, at Turing ikke er nævnt oftere i Nvidia regi, hvis der bliver tale om et skift til en helt ny arkitektur.

Vi forventer dog Nvidia slutter året med en række lanceringer af deres såkaldte ”New generation GeForce” grafikkort omkring sep/okt. hvor blandt andet Tom's Hardware nævner juli som potentiel lancering af Nvidia GTX 1180 eller GTX 2080.

Redaktionen hos Expreview peger på noget der trækker i retning af vores gæt. Expreview hævder deres kilder hos AIBs slet ikke er informeret om et snarligt kommen af Nvidia GTX 1180 eller GTX 2080, og at AIBs har vane at modtage notifikationer om nye grafikkort et par måneder forud for lancering. Her synes september eller oktober igen at være oplagte. Alternativt kunne Nvidia have holdt kortene tæt ind til kroppen, og dermed vente til sidste øjeblik med deres kommende next-gen grafikkort.



Vi har flere gange forsøgt at få kommentarer fra Nvidia uden held. Vores PR kontakt hos Nvidia, har dog flere gange omtalt Gamescom er noget Nvidia satser på i år, og her kan fantasien så nemt få ben at gå på hos et nørd medie som Tweak.dk. Computex og E3 nævnes ligeledes i samme dialog uden noget konkret kommer frem over disken.

Noget der taler for Q3 er, at flere rygter omtaler SK Hynix planlægger at hæve produktionen af GDDR6 på dette tidspunkt, og dette ville jo uden tvivl være godt for Nvidia og et potentiel release af Nvidia GTX 1180 eller GTX 2080 i Q3. Det skal dog nævnes SK Hynix ikke er den eneste aktør indenfor GDDR6 RAM. Her finder vi også Samsung og Micron som potentiel leverandør til Nvidia.

Holder Nvidia fast i genbrug af Nvidia Volta GPU teknologi, bliver vi uden tvivl præsenteret for et GTX 1180 med en GV104 GPU, og så er det store spørgsmål, hvor meget saft og kraft Nvidia kan presse ud af et i forvejen presset grafikkort på performancedelen.

Ellers kunne Nvidia holde fast i deres GPC struktur (åbner PDF), og skifte til fire GPCs for et potentielt GV104 design. Dette ville bunde udi et GTX 1180 med 3,584 CUDA cores og 224 texture units, og den vej måske kunne give flere smæk for skillingerne.

Hertil kommer, om Nvidia vælger at gå med GDDR6 eller nyeste dyrere HBM2, som kan leveres fra Samsung, SK Hynix og Micron samt om Nvidia GTX 1180 eller GTX 2080 bygges med 12GB.

Slutteligt bliver prisen uden tvivl en altafgørende faktor lige meget om man hedder AMD eller Nvidia, og især i en tid, hvor kryptovaluta har en kedelig tendens til at trække priserne i den forkerte retning.

Også her gættes der lystigt, og flere medier menes at prisen på GTX 1080 rammer omkring $699 ved launch, og med tredjeparts køling hos AIBs – en pris omkring $800 - $1,000.

Vi glæder os til at kunne få hånd i hanke med alle gætterierne, og forholde os til de faktuelle informationer udstukket fra hestens mule, Nvidia.