Nvidia bliver eksklusiv ASUS ROG partner, og AMD GPU’er holdes under det nye AREZ brand

Informationerne kommer via Videocardz, som skulle have detaljerne fra en intern ASUS kilde. Det betyder med andre ord, at producentens Republic of Gamers (ROG) brand, dermed kun kommer til at blive bygget på Nvidia chips, mens man med AMD grafikkort indsluser disse under deres nye sub-brand navngivet AREZ.



AREZ bliver derfor en separat division, som ingen relation får til ROG. Så i stedet for at producere et ROG RX580 Strix eller AREZ ROG RX580 Strix, vil man kun finde AREZ RX580 Strix. Det samme vil gøre sig gældende med Dual, Phoenix og Expedition serierne fra ASUS’ produktionsrækker.



Som medie, har vi forsøgt at få en kommentar fra hestens mule, men ASUS er på nuværende tidspunkt ikke interesseret i at kommentere på omtalte beslutning.



Der vil uden tvivl kommer yderlige informationer på dette fra officiel side den kommende tid.

Hvad mener du om dette tiltag fra ASUS?



