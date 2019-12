AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-25 09:08:52

Nvidia klargører tre nye GTX grafikkort; GTX 1660 Ti, GTX 1660 og GTX 1650

Vi kunne godt kommentere på de rygter der florerer på mange udenlandske sites, men grundet en NDA underskrift, må vi i første omgang forholde os til rygterne.

Det forlyder Nvidia klargører tre nye GTX grafikkort, som ifølge HardOCP omhandler tre nye Turing-baseret GTX series grafikkort; GTX 1660 Ti, GTX 1660 og GTX 1650.



Starter vi med GTX 1660 Ti, skulle der være tale om et grafikkort baseret på en TU116 GPU med 1536 CUDA cores og 6GB GDDR6 RAM. GTX 1660 Ti skulle være henvendt som konkurrent til AMD's Radeon RX 590, og dermed sørge for mid-range er intakt for NVIDIA’s side. Et salgsargument bliver her en formodet pris på $279, hvor andre medier melder om pris på $299.



GTX 1660 Ti skulle træde ind på markedet 15 februar 2019.



I marts skulle NVIDIA lancere GTX 1660, som skulle tage over fra nuværende GTX 1060, og ifølge Videocardz, bygges GTX 1660 med samme antal CUDA cores, 1280, og være designet med 3GB eller 6GB GDDR5 RAM.



Jungletrommerne omtaler en pris på $229, men man kunne formode den bliver en tand højere.

Ifølge føromtalte HardOCP, frigiver NVIDIA også et GTX 1650, et mid- to entry-level GTX serie grafikkort med en estimeret salgspris på $179 og release i marts 2019.



Vi har endnu ikke set officielle udmeldinger fra NVIDIA.

