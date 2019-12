AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-19 10:58:29

Nvidia mid-range RTX 2060 frigives i januar

Rygterne om Nvidia's mid-range Turing-baseret grafikkort er taget til i styrke den seneste tid. Her vil man sikkert bide mærke i RTX teksten figurerer til trods for alle tidligere informationer omtalte RTX var forbeholdt 2070/2080. Seneste informationer peger i retning af CES 2019 bliver udstillingsvinduet og ikke Computex 2019 som andre udenlandske medier omtalte tidligere.

Leaks omtaler RTX 2060 minder meget i stil med RTX 2070 på specifikationer, og samme 12nm TU106 GPU formodes i spil. Dog ville dette kort øjensynligt være udstyret med 1920 CUDA cores, 120 TMUs og 48 ROPs, sammen med 6GB 14Gbps clocket GDDR6 hukommelse via et 192-bit interface. Antallet af Tensor og RT Cores er stadig ukendt, men vi må antage antallet er højt nok til at kunne trække Nvidia Raytracing effekter og en tilfredsstillende opløsning.

Andreas Schilling fra Hardwareluxx har forklaret til flere medier, at Nvidia AIC partners har marketing materialerne klar til CES 2019, og herefter skulle produkterne så småt være klar til launch.

Performance-wise, skulle RTX 2060 placerer sig mellem GTX 1070 Ti og RTX 2070.

Priserne er naturligvis et gætteri, men en formodet pris omkring $349 , er nok ikke skudt helt ved siden af.

