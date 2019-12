AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-03 12:33:55

Nvidia sender invitationer ud til Gamescom 2018 - GTX 11xx præsenteres?

Nvidia sender invitationer ud til Gamescom 2018, og det betyder uden tvivl de kridter banen op til noget ekstraordinært, og til trods for Tweak pt. ikke har modtaget den officielle Nvidia invite til GamesCom, så er den sikkert på vej med lynets hast.

Gamescom 2018 finder sted i august, og meget peger i retning af et showcase af Nvidias net-gen grafikkort på messe.



Tilbage i juni, forklarede Nvidia CEO, Jensen Huang vi ikke skulle forvente noget inden for nær fremtid, men efter tre pinefulde måneder, må ”we won't see a new Geforce announcement anytime soon” smart være gået!



Gamescom åbner 21 august i Cologne, hvor Tweak.dk forventer at deltage med flere af vores skribenter.



Vanen tro, har Nvidia allerede skemalagt Chips 2018 conference, som starter dagen før Gamescom officielt slår dørene op, så afsætningsrampen burde være klar for Nvidias næste generation grafikkort.



Der vil helt sikkert komme yderlige informationer omkring Nvidia og GTX 1xx desto tættere vi kommer på Gamescom 2018, og vi følger op så snart vi hører mere.