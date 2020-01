AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-06-07 08:00:19

Nvidia's next-gen Ampere grafikkort baseres på 7nm proces fra Samsung

Ifølge et indslag fra DigiTimes, ser det ud til at Nvidia’s næste-generations Ampere grafikkort, skal bygges op omkring Samsung’s 7nm EUV proces.

Indtil videre er kortene planlagt til en lancering i 2020, og Ampere bliver altså efterfølgeren til de nuværende Turing-baserede RTX og GTX kort.

Nvidia’s valg af Samsung’s proces, skulle blandt andet være grundet et ret aggressivt underbud fra Samsung’s side, mod TSMC. Valget ender altså med at falde på Samsung, og dermed er det farvel til TSMC, indtil videre, hvis man altså stoler på rapporten fra EEtimes.



Nvidia har ellers været fast samarbejdspartner med TSMC i snart 20 år, derfor kunne det sagtens tænkes at Samsung har givet Nvidia ”an offer he can’t refuse”.

En anden grund til dette valg, kunne skyldes TSMC har travlt med at producere chips til Apple og specielt AMD, og derved kunne Nvidia have set hen mod Samsung, da de ikke har travlt med at forsyne andre firmaer.

Det bliver bestemt spændende at se, hvad Nvidia kan bringe os, i samarbejde med Samsung.

Samsung har desuden været ret aktive i samarbejdet mellem andre firmaer.



For nylig meddelte Samsung, at de ville samarbejde med AMD for at kunne bringe Radeon-grafik, ind i den mobile verden, hvilket vi også har skrevet om, her på Tweak.

