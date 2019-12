AUTHOR :

Nye informationer om Asus ROG RX Vega 64 Strix Gaming OC grafikkortet

Nye informationer om Asus ROG RX Vega 64 Strix Gaming OC grafikkortet dukket op, og det tyder på der er meget lav loftshøjde mht. overclocking.

ASUS klargører et nyt custom Radeon RX Vega, og netop denne AIB, var blandt de første til netop at fremvise et custom Radeon RX Vega grafikkort. Nu er der endelig kommet nyt på denne front, og alt tyder dog på, at der ikke er plads til et eventuelt fabriksoverclock.



Ifølge de frigivne informationer fra hesten egen mule – altså Asus' officielle produktside for deres RX Vega Strix Gaming OC grafikkort, så er der tale om et custom Radeon RX Vega grafikkort clocket på 1298MHz på GPU baseclock, og 1590MHz med Boost. Altså en sølle fabriksoverclock på 50MHz sammenlignet med referencekortet, der blev lanceret af AMD med 1247MHz GPU base og 1546MHz GPU boost.



ROG RX Vega 64 Strix Gaming OC, er dog stadig udstyret med 8GB HBM2 RAM, som er sat til 945MHz.



Det nye ROG RX Vega 64 Strix Gaming OC grafikkort er designet med custom triple-fan kølere, og udstyret med Asus' MaxContact GPU teknologi, FanConnect II samt Asus Aura Sync RGB i toppen, så vi er uden tvivl sikret en bedre og mere lydsvag løsning end reference grafikkortet.



Vi har ikke kunnet finde priser eller releasedato.